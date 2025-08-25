Regreso a clases 2025: el neurotip para dejar la flojera

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro revela cómo activar la dopamina y recuperar la motivación en este regreso a clases en este episodio de NeuroTips.

La fecha oficial del inicio de clases para estudiantes de la SEP será el lunes 1 de septiembre. Pero más allá de los útiles escolares y los horarios, lo que muchos sienten es flojera, ansiedad o cero ganas de empezar el ciclo.

Ante esto, la neurocoach Sofía Díaz Pizarro explicó por qué la motivación no llega con fuerza de voluntad, sino con un impulso real del cerebro: la dopamina.

¿Por qué da flojera el regreso a clases? Sofía Díaz Pizarro lo explica

Volver a clases no es sólo despertar temprano o cambiar la rutina. Para muchos adolescentes y universitarios, representa estrés, presión, dudas sobre el futuro o simplemente una desconexión emocional con lo que estudian.

“No eres flojo. Tu cerebro sólo necesita activarse con algo que le haga sentido”. Sofía Díaz Pizarro, NeuroTips

La clave no está en motivarte a la fuerza, sino en entender qué necesita tu mente para arrancar con energía real.

El neurotip de la semana, un ejercicio de dos minutos

Por eso, Sofía Díaz Pizarro comparte una herramienta sencilla: un ejercicio de dos minutos que entrena al cerebro a asociar la escuela con algo positivo, no como una obligación.

¿Cómo tener un mejor regreso a clases? Visualiza una meta realista

Conecta con una emoción positiva

Activa el sistema de recompensa del cerebro

Sofia Diaz pizarro refuerza que el regreso a clases no se trata de “echarle ganas”, sino de saber cómo motivarte

¿Y si hoy no tienes ganas de nada?

Ante la posible apatía por el regreso a clases, Sofía Díaz Pizarro lanza una pregunta: “¿Qué harías con tu vida si no fueras a clases?”

No como regaño, sino como reflexión. Desde ahí, invita a cambiar el enfoque, ya que la escuela no es un castigo, sino una herramienta para alcanzar sueños y cumplir metas.