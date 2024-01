Regreso a clases: recomendaciones para que los niños retomen el ritmo escolar

El tradicional Día de los Reyes Magos está a la vuelta de la esquina, y eso no sólo significa regalos o juguetes, si no también el fin de las vacaciones; por ello, ante el inminente regreso a clases te damos algunas recomendaciones para que los niños, o tus hijos, retomen el ritmo de su vida escolar nuevamente, y no les sea tan difícil lograrlo. Para esto, hoy en UnoTV.com nos acompaña Maggie Hegyi para darte sus mejores tips.

¿Por qué es difícil el regreso a clases para los niños?

Siempre que hay vacaciones, el horario de la despertada se vuelve un desastre; muchos se desvelan, otros se despiertan muy tarde y cuando están a pocos días del regreso a clases, se vuelve un martirio para ellos.

Recomendaciones para que los niños retomen el ritmo escolar después de vacaciones de Año Nuevo

Si eres mamá, papá o tutor de un menor, aquí te van algunas recomendaciones para que este regreso a clases no sea tan complicado para los niños:

Horario de sueño: tan solo faltan unos cuantos días y ahorita es cuando debemos empezar a recorrerles el horario, hay algunos papás que se volvieron muy permisivos y eso les desajustó todo, así que es muy importante que empieces a recorrerle el horario de 15 a 20 minutos en las noches

Despiértalos temprano: así como el recorrido de horario para dormir en la noche, aplica lo mismo en la mañana, así que también velos parando un poco antes cada día, porque también debes tomar en cuenta el desayuno, y si los “peque” se paran tarde entonces desayunarán tarde y el desajuste poco a poco reinará. Si puedes, desde la noche del jueves, viernes, sábado e incluso el domingo, debes irlos acostumbrando a su viejo horario, si lo haces al pie de la letra el regreso va a ser muchísimo más suave

Ojo con la cena: también hay que poner atención en lo que los niños están cenando, lo ideal es que no tengan nada de azúcar, ni chocolatitos, ni nada que los pueda alterar; empieza también a hacer trabajos de respiración para que su ritmo empiece a bajar

Cero tecnología: otro punto importante es olvidarse de la televisión o de las tablets antes de dormir, esto mínimo una hora para que así puedan producir melatonina y si es necesario los primeros días de regreso a clases, que te quedes con ellos un ratito también se vale

¿Qué hacer con los adolescentes para que se paren temprano?

Las recomendaciones para el regreso a clases también se deben aplicar en los adolescentes, ya que también les cuesta trabajo retomar su vida escolar:

También foméntales el recorrido de horario y por qué es bueno en el corto plaza

Aliéntalos para que en el día hagan ejercicio y gasten un poco sus energías y les de sueño un poco más temprano