Especialistas en electrodomésticos explican que los ruidos del refrigerador durante la noche, como zumbidos, chasquidos o crujidos, son parte de su funcionamiento normal. Aunque suelen sonar más fuerte cuando todo está en silencio, en la mayoría de los casos no representan ninguna falla.

Portales como La Casa del Electrodoméstico y Grundig detallan que este aparato, al estar encendido todo el día, emite diferentes sonidos por sus ciclos de enfriamiento, descongelación y circulación de aire o gas refrigerante.

¿Por qué hace ruidos el refrigerador por la noche?

Los ruidos nocturnos se deben a procesos como el encendido del compresor, el paso del gas refrigerante por los tubos, o la dilatación de piezas internas por el cambio de temperatura. Durante el día, estos sonidos suelen pasar desapercibidos, pero en la noche se perciben con mayor claridad.

Aun si parecen fuertes, la mayoría de estos sonidos son normales y no indican problemas técnicos.

Ruidos normales del refrigerador

Según La Casa del Electrodoméstico, estos son los ruidos habituales que no deben preocuparte:

Clics y chasquidos : cuando el termostato activa o termina un ciclo, o al funcionar el sistema No Frost

: cuando el activa o termina un ciclo, o al funcionar el sistema Golpecitos : provocados por la expansión o contracción de las paredes internas

: provocados por la o de las paredes internas Zumbidos : generados por el compresor o los ventiladores en marcha

: generados por el o los en marcha Gorgoteos y burbujeos : al moverse el gas refrigerante en las tuberías

: al moverse el en las Silbidos : por la circulación del aire frío dentro del equipo

: por la circulación del dentro del equipo Alarmas: cuando la puerta queda abierta o sube la temperatura interna

Estos sonidos forman parte del funcionamiento normal de una nevera y no requieren intervención.

Ruidos que pueden indicar un problema

No todos los ruidos son inofensivos. Algunos pueden señalar una falla:

Vibraciones excesivas : si el refrigerador está mal nivelado o muy pegado a la pared

: si el refrigerador está mal o muy pegado a la Ruido fuerte del ventilador : puede indicar fallas en el ventilador o el compresor

: puede indicar fallas en el o el Golpeteos internos : a causa de baldas sueltas o mala distribución de los alimentos

: a causa de o mala Sonidos traseros: suelen deberse a una bandeja de goteo mal colocada

Además, Grundig advierte que la acumulación de hielo en el evaporador, un compresor desgastado o piezas mal ajustadas también pueden generar ruidos anormales.

Consejos para reducir los ruidos del refrigerador

Antes de contactar al servicio técnico, los expertos sugieren revisar estos puntos:

Asegúrate de que el refrigerador esté bien nivelado con un nivel de burbuja

con un Sepáralo de la pared unos centímetros para mejorar la ventilación

unos centímetros para mejorar la Organiza los alimentos y ajusta las baldas correctamente

y ajusta las correctamente Descongela si hay acumulación de hielo

si hay acumulación de Limpia ventiladores y condensadores, ya que la suciedad puede intensificar los ruidos

Si el ruido es constante, muy fuerte o va acompañado de falta de enfriamiento, lo mejor es acudir a un técnico especializado.