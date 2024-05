Rituales de la Luna de Flores. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre algunos rituales para aprovechar la energía de la luna de flores, checa los detalles.

La Luna de Flores 2024 se acerca y deberás saber qué hacer para aprovecharla al máximo y atraer el amor.

La luna cuenta con un poder espiritual y energético, desde la manera en la que influye en las personas emocionalmente para liberar el alma de rencores, sufrimientos y dolor, hasta cómo puede abrir caminos para llamar a la abundancia y la riqueza.

El calendario lunar ha sido utilizado por agricultores de algunas civilizaciones como un método para planificar sus plantaciones, pero las actividades agrícolas no son las únicas que se benefician de ellas, en el tema del amor también hay recompensas.

Las lunas llenas están vinculadas con la estación en la que ocurren, desde la luna rosa que se vincula con el mes de la primavera y el inicio de las cosechas de fresas, también está la de flores que se conecta con el renacer de algunas especies de plantas.

¿Cuándo es la Luna de Flores?

La Luna de Flores se trata de la luna llena de mayo, recordándonos que tan solo falta un plenilunio más para dar comienzo a la temporada de verano. La fecha en que podrá observarse esta luna llena será durante la noche del jueves 23 de mayo.

Rituales para aprovechar la energía de la Luna de Flores

Ritual para el amor

Foto: Getty Images

Durante la luna nueva puedes anotar en un papel lo que quieres cambiar en tu vida, si tienes pareja y deseas reavivar la llama del amor, escribe los aspectos que te gustaría cambiar.

Deberás realizar las anotaciones con pluma negra, doblar la hoja tres veces en dirección opuesta a ti, quema lo escrito con la llama de una vela.

En otro papel escribe los aspectos positivos de tu relación o las intenciones del amor que te gustaría hacerle a la luna de flores, lo siguiente es doblar la hoja en dirección hacia ti y esparcir en el interior pétalos de rosas rojas, guárdalo en una caja de madera y colócalo debajo de tu cama para que el poder de la luna ilumine.

Desde el jueves 23 de mayo la Luna llena de Sagitario se hará presente y traerá la energía, optimismo y el espíritu de aventura del signo del Zodiaco, mismo que es considerado uno de Fuego, de naturaleza positiva, entusiasta y de cualidad mutable.

Ritual para la prosperidad

Foto: Getty Images

Este ritual se hace a la luz de la Luna o cerca de una ventana, esto para pedirle al astro y al Universo que nos de la abundancia que nos merecemos.

Prepara un altar con una vela amarilla o dorada, una roja y una copa con agua con sal gruesa o marina y unas hojas de laurel. Luego en un papel blanco escribe con tinta roja lo más detallado lo que buscas a nivel económico y cuánto dinero mereces gracias al esfuerzo que se realiza, dóblalo en cuatro y colocalo en el altar.

Prende las velas, cierra los ojos y visualízate envuelto en un aura dorado durante unos minutos y repite:

“Luna poderosa, a través de tu mágica energía te pido la fuerza y la iluminación que necesito para triunfar. Merezco abundancia y prosperidad, y las voy a conseguir. Gracias, gracias, gracias”.

Ritual para las malas energías

Foto: Getty Images

Aprovecha esta luna para evitar el mal de ojo, lo puedes preparar con una vela morada, una blanca, una copa de agua, gotas de limón, incienso y una cinta morada. Prende las velas, cierra los ojos y visualízate rodeado de un aura morada o violeta.

Luego repite tres veces: “Luna poderosa, a través de tu mágico influjo purifica toda la energía que me rodea, permite que se aleje todo lo que me afecta y que quienes me rodean sin buenas intenciones se distancien y sigan su camino. Gracias, gracias, gracias”.