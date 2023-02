Lencería de Rihanna rompe barreras; las tallas plus-size son un ejemplo. Foto: AFP

¿Sabes qué es “Savage x Fenty”?… Si tu respuesta es no, no te preocupes, pues el equipo de UnoTV.com te contesta. Se trata de una línea de lencería de Rihanna, así como otro tipo de ropa, la cual está enfocada para la mujer real, la que día a día sale adelante ante los desafíos de la vida diaria, donde tiene que combinar trabajo, casa, hijos, pareja, mascotas y amistades; por lo que, la cantante se enfoca hacia las tallas plus-size, para que alguien con cuerpo más curvilíneo tenga opciones a su disposición para lucir aún más bella y guapa.

Y es que el campeonato de la NFL que se diputó el 12 de febrero entre Kansas City y Philadelphia, ha dado de qué hablar, no sólo en lo deportivo, si no por el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde Rihanna fue la protagonista, interpretando sus mejores éxitos; además, aprovechó para lucir una vestimenta que va acorde con esas mujeres que no son delgadas, pero igual pueden lucir espectaculares con su ropa.

¿Qué “Savage x Fenty”?

Para entrar en tema, te comentamos que “Savage x Fenty” es un portal de internet que vende ropa (sexy, deportiva, para descanso y sueño, etc.), en su mayoría para mujeres, destacando que no sólo una chica delgada (tipo modelo) puede comprar lo que más le guste, si no que alguien con un poco de “llantitas” también tiene mucho de donde elegir.

¿La lencería de Rihanna le apuesta a la inclusión?

¡Afirmativo! La lencería de Rihanna busca romper estereotipos, al vestir a ángeles de todas las formas y sus tallas plus-size son prueba de ello, ya que a diferencia de otras marcas que incluso lo que resaltan más es el cuerpo femenino esbelto, en “Savage x Fenty” eso no aplica.

¿Ángeles caídos?

Cabe destacar que, Victoria’s Secret marcó tendencia por muchos años en materia de lencería, con sus icónicos desfiles que mostraban a sus ángeles, quienes representaban el prototipo del cuerpo perfecto, mujeres delgadas y rubias que lucían diminutos atuendos, y las modelos más famosas del momento pasaban por allí. Esta marca empezó a padecer los estragos de la inclusión en las nuevas generaciones y finalmente terminó por cancelar su pasarelas. Así, la cantante de Barbados vio entonces una oportunidad en esta industria e hizo temblar a la competencia presentando su primer desfile en el 2019

El Savage x Fenty Vol.2 se caracterizo por diversidad corporal y diversidad sexual, contando con la participación de drag queens -Gigi Goode, Shea Couleé y la actriz de Pose Indya Moore, así como con las actuaciones de Rosalía, Bad Bunny y Travis Scott.

Entre música y luces estridente mujeres de todas las tallas desfilaron por la pasarela sentando un precedente y una nueva moda que se adapta a la mujer real, práctica y cómoda, pero sin dejar de se espectacularmente sexy, dando así respuesta a quienes buscaban una representación que no encontraron con Victoria’s Secret.

Entonces, ¿qué tipo de ropa sexy promueve Rihanna?

Bragas

Sujetadores

Peluche de encaje

Corsés y Bustiers

Combinaciones y faldas

Ligas y calcetería

Ejemplos de la lencería de Rihanna:

Estas son algunas de las opciones que puedes ver, checar y no dudar en dar el tarjetazo para comprar, pues hay un sinfín bastante “chic y fashion” que hará sentirte con esa confianza que podrías haber sentido que no tenías tanto.

Es por eso que, ¿Rihanna dio el ejemplo de su ropa en el en el Super Bowl LVII?

¡Exacto! Resulta que Rihanna actuó embarazada en el Super Bowl LVII, pero no le impidió decaer en confianza, pues siguiendo el ejemplo de “Savage x Fenty”, la cantante aprovechó para vestirse “a doc”.

Pues así como hay lindas opciones en la lencería de Rihanna, también hay ropa holgada, pensando en quienes tienen kilitos demás, o están embarazadas, por lo que se pueden encontrar piezas cómodas y de varios colores para acompañar el momento de tu vida por el que estés pasando.

¿Rihanna contra la gordofobia?

Días atrás, varios famosos se han pronunciado contra la gordofobia, sobre todo luego de que Michelle Rodríguez apareció en la portada de la revista Marie Claire de enero, y mientras para ella fue un logro salir en una publicación de moda y estilo de vida, sus fotos desencadenaron críticas negativas sobre su cuerpo.

Por ello, es importante recordar la importancia de la inclusión para romper las barreras de un estereotipo, algo que tiene presente la marca de Rihanna, la cual hace mucha publicidad a la ropa para la mujer un poco “gordita”, aunque claro, las tallas plus-size no son las únicas, pues para aquellas chicas que están su peso ideal, o que les encanta estar en forma, para ustedes también hay una gran variedad de modelos, lo que incluye así a todo tipo de cuerpo.