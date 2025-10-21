¿Se puede ahorrar gasolina sin dañar el motor? Trucos que sí funcionan

GENERANDO AUDIO...

En un contexto donde los precios del combustible cambian constantemente, cada litro cuenta y muchos conductores buscan maneras de ahorrar gasolina sin afectar el rendimiento del motor, y la buena noticia es que sí es posible hacerlo si se siguen algunos hábitos sencillos.

Conducir de forma inteligente, mantener el vehículo en buen estado y cuidar ciertos detalles pueden marcar una gran diferencia en tus gastos mensuales. Conoce más detalles en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Trucos para ahorrar gasolina sin dañar el motor

Conduce con suavidad y constancia

La forma en la que conduces influye directamente en el consumo, evitar los acelerones y frenadas bruscas no solo prolonga la vida útil del motor, sino que también reduce el gasto de gasolina. Mantener una velocidad constante ayuda a que el vehículo trabaje de manera más eficiente, mientras que los cambios repentinos pueden incrementar el consumo hasta en un 30%.

Revisa la presión de las llantas

Las llantas con baja presión generan más fricción con el asfalto, lo que obliga al motor a hacer más esfuerzo, esto puede aumentar el consumo de combustible hasta en un 10%. Se recomienda revisar la presión al menos una vez al mes, siempre con las llantas frías, y ajustarla al nivel indicado por el fabricante.

Mantén el auto en buen estado

El mantenimiento regular es una de las claves para ahorrar, cambiar el aceite y los filtros a tiempo, mantener limpio el filtro de aire y revisar las bujías o el sistema de inyección garantiza que el motor funcione de manera óptima. Un filtro sucio o bujías desgastadas pueden hacer que el motor queme más gasolina de lo necesario.

Usa el aire acondicionado con moderación

El aire acondicionado puede aumentar el gasto de combustible hasta un 20% en trayectos urbanos, si la temperatura lo permite, aprovecha la ventilación natural o baja un poco las ventanas.

En carretera, sin embargo, mantener las ventanas cerradas ayuda a reducir la resistencia del aire y, por lo tanto, el consumo.

Elige la gasolina adecuada

No es necesario gastar de más, muchos conductores creen que usar gasolina de mayor octanaje mejora el rendimiento, pero lo más recomendable es utilizar la que sugiere el fabricante del vehículo.

Optar por un tipo más caro “por si acaso” no aporta beneficios y solo aumenta los costos.

Reduce peso y resistencia

Un coche cargado gasta más. Llevar objetos innecesarios en el maletero o accesorios como portaequipajes o portabicicletas cuando no se utilizan incrementa la resistencia al aire y el consumo de gasolina, mantener el vehículo lo más ligero posible es una forma sencilla de ahorrar.

Apaga el motor en paradas prolongadas

Cuando el auto está detenido más de un minuto, mantener el motor encendido solo desperdicia combustible. Apagarlo en esos momentos, por ejemplo, al esperar a alguien o en un embotellamiento prolongado, ayuda a reducir el gasto sin afectar el motor.

Ahorrar sin sacrificar el rendimiento

Adoptar estos hábitos no solo se refleja en el bolsillo, sino también en el cuidado del vehículo. Un auto que se conduce de manera responsable y recibe mantenimiento puntual consume menos, contamina menos y dura más.

Pequeños cambios pueden generar grandes resultados, especialmente si se aplican con constancia.