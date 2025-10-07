GENERANDO AUDIO...

En los Neurotips de este lunes 6 de octubre, Sofía Díaz Pizarro aborda uno de los grandes tabúes emocionales de nuestra sociedad: el miedo a sentir, una capacidad clave para el bienestar emocional.

Lejos de representar una debilidad, ella afirma que sentir es una capacidad clave para el bienestar emocional.

“Sentir no es perder el control, es poder enojarte sin dañar, estar triste sin derrumbarte, caerte y levantarte sin sentir que vales menos”, expresa contundentemente Díaz.

A través de un enfoque cálido y didáctico, la especialista en salud emocional desmenuza los patrones aprendidos desde la infancia que nos llevaron a desconectarnos de lo que sentimos.

“De niños muchas veces sentirse asociaba con gritos, castigos o soledad. Por eso aprendimos a tenerle miedo a nuestras emociones”, explica Sofía.

Esta represión emocional, según señala, ha generado formas de evasión como la comida emocional, los estallidos de ira o el fingimiento constante.

Pero no todo está perdido, la buena noticia es que el cerebro es capaz de cambiar. “Tu cerebro es moldeable, puede aprender toda la vida. A eso se le llama neuroplasticidad”, señala. Y con esto, introduce su método de cuatro pasos para aprender a sentir sin temor:

Nombrar la emoción. Ponerle nombre al miedo, la tristeza o el enojo permite reconocerla sin juzgarla.

Sentirla en el cuerpo. Identificar dónde se manifiesta físicamente y respirar en esa zona.

No huir. Acompañar la emoción con calma mediante la respiración.

Expresarla o escribirla. Verbalizar o redactar lo que se siente facilita su procesamiento.

Díaz recuerda que no somos lo que sentimos. “Tú no eres lo que sientes, eres quien siente y tú diriges”, concluye. Una frase que resume la esencia de su mensaje: recuperar el poder sobre nuestras emociones para vivir una vida más plena.

Este contenido forma parte de la propuesta de bienestar de Uno TV y Sofía Díaz y busca ser una herramienta práctica y transformadora para quienes desean mejorar su salud mental desde un lugar de amor y conciencia.