“¿Soy una mala persona?” La nueva campaña de Nike rumbo a los Juegos Olímpicos

La nueva campaña de Nike sobre los Juegos Olímpicos. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre la nueva campaña de Nike rumbo a los Juegos Olímpicos, mira todos los detalles.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están muy cerca y algunas marcas deportivas comenzaron a lanzar sus campañas temáticas, ahora fue el turno de Nike, quien patrocina algunos de los uniformes de atletas destacados.

Nike siempre se ha caracterizado por lanzar anuncios que se quedan grabados en la memoria colectiva de los amantes del deporte, desde el Joga Bonito de la Selección de Brasil a inicios del milenio, hasta los que tienen a Cristiano Ronaldo como protagonistas.

Este nuevo anuncio está protagonizado por algunas estrellas del deporte como LeBron James, Kylian Mbappé, Serena Williams, Bebe Vio, Qinwen Zheng, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior y Alexia Putellas, quienes en su mayoría han destacado en esta justa.

Además el video es narrado por el actor Willem Dafoe, quien sorprendió con su papel en Pobres Criaturas junto con Emma Stone y que ahora se convierte en la voz que celebra la determinación y astucia de los atletas para alcanzar la victoria.

“¿Soy una mala persona? Dime, ¿lo soy? Soy obstinado. Soy engañoso. Soy obsesivo. Soy egoísta. ¿Eso me hace una mala persona? ¿Soy una mala persona? ¿Lo soy? No tengo empatía. No te respeto. Nunca estoy satisfecho. Tengo obsesión por el poder. Soy ruidoso. ¿Soy una mala persona?”, menciona Dafoe en el anuncio haciendo referencia a las cualidades de los deportistas.

Esta determinación se puede ver en una serie de jugadas e imágenes de los atletas logrando en su mayoría conseguir la gloria; se trata de un anuncio en el que se deja claro que las emociones están a flor de piel.

La campaña se llama “Winning Isn’t For Everyone” (Ganar no es para todo el mundo), donde la marca deportiva destaca que ser el mejor significa vencer a la competencia, es por eso que la gran frase del video es “¿Soy una mala persona?”

Nike mencionó que esta campaña habla sobre un mundo en el que ganar tiene mala fama, se puede apreciar que se habla de la garra, determinación y el sacrificio que, según los atletas, hacen falta para llegar a lo más alto en su deporte.

Los deportistas que participan en la campaña demuestran al mundo lo que significa la pasión por ganar, también aprovechan el marco de la acción publicitaria de Nike para reflexionar sobre el sentido de la victoria.

Sobre ganar, Sophia Smith, la futbolista de la Selección de Estados Unidos ha señalado que no le veía sentido a hacer algo si no era para ganar. Mientras que el jugador de la NBA Víctor Wembanyama, aseguró ser “adicto a ganar”, señalando que ama la búsqueda de la victoria y es la razón por la que vive.

Mientras que la mujer más rápida del mundo, Sha’Carri Richardson, dice que su deseo de ganar viene de recordar lo que se siente perder y no de querer volver a sentirse nunca así. Por su parte el plusmarquista mundial, Jakob Ingebrigtsen, cree que “cada parte de mí gira en torno a la victoria. Es lo más importante, y es lo que voy a perseguir”.