Suplementos clave para la salud ósea

Maggie Hegyi comparte algunos suplementos clave para la salud ósea, y así mantener huesos fuertes y sanos para tener una vida larga. La importancia de los huesos radica en sostener al cuerpo, protegiendo los órganos y a medida que se envejece se vuelve más importante para reducir el riesgo de fracturas, osteoporosis y otros problemas óseos.

¿Qué suplementos se pueden tomar para mejorar la calidad de los huesos?

Al menos seis suplementos clave para la salud ósea son mencionados por Maggie, quien resalta así cada uno de ellos:

Calcio

  • Es el mineral principal de los huesos
  • Forma común: carbonato de calcio o citrato de calcio
  • Es mejor tomarlo acompañado de vitamina D para una mejor absorción

Vitamina D

  • Ayuda al cuerpo a absorber el calcio
  • A menudo se recomienda en personas que reciben poca exposición al sol

Vitamina K2

  • Activa las proteínas que llevan el calcio a los huesos (y evitan que se deposite en arterias)
  • Está en alimentos como quesos maduros, pero en suplementos puede ser útil

Magnesio

  • Participa en la formación del tejido óseo
  • Además ayuda a que el calcio se fije bien

Colágeno hidrolizado

  • Aporta aminoácidos que favorecen la estructura de hueso y articulaciones

Omega 3 (aceite de pescado o linaza)

  • No construye hueso directamente, pero reduce inflamación y favorece la salud articular

Si bien, este tipo de suplementos clave para la salud ósea pueden llegar a ser buenos, también es importante que se consulte a un médico para llevar un óptimo procedimiento ante cualquier padecimiento o mejora que se quiera en el cuerpo.

