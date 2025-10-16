¿Te cuesta dormir? Trucos para conciliar el sueño de manera eficaz

GENERANDO AUDIO...

Después de un largo día, muchas personas llegan a casa, se acuestan y en lugar de desconectarse, prenden la computadora o el celular para seguir trabajando o ponerse al día con el chisme, ell problema es que esa costumbre puede estar afectando tu sueño más de lo que crees.

Una de las soluciones más sencillas y efectivas es activar el filtro de luz azul, también conocido como modo noche o modo lectura. Este ajuste, disponible en la mayoría de los celulares, tablets y computadoras, reduce la cantidad de luz azul que emiten las pantallas, la cual interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Beneficios de activar el filtro de luz azul

Favorece la producción de melatonina, ayudando a que tu cuerpo se prepare para dormir.

Relaja la vista, evitando la fatiga ocular que generan las pantallas.

Envía señales al cerebro de que es momento de descansar, facilitando el proceso de conciliación del sueño.

Lo ideal es programar este modo de manera automática entre las 8:00 y 9:00 de la noche, así tu cuerpo entrará en “modo descanso” sin que tengas que pensarlo.

Tres trucos extra para dormir mejor

Además del filtro de luz azul, puedes complementar tu rutina nocturna con estos hábitos simples:

Practica la respiración 4-7-8:

Inhala por la nariz contando hasta 4.

Mantén el aire por 7 segundos.

Exhala lentamente por la boca contando 8.

Repite cuatro veces. Este método ayuda a calmar el sistema nervioso y a reducir el ritmo cardíaco.

Regula la temperatura de tu habitación:

Mantén tu cuarto entre 18 y 20 °C (o usa un ventilador). El cuerpo necesita bajar su temperatura interna para alcanzar el sueño profundo.

Escribe lo que te preocupa antes de dormir:

Anota en un papel tus pendientes o pensamientos. Esto permite que tu mente se libere y se relaje, evitando que des vueltas en la cama pensando en lo que tienes que hacer mañana.

Con pequeños cambios como estos, lograr un descanso reparador puede ser mucho más fácil de lo que imaginas.