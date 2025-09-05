Té de guanábana: ¿para qué sirve y cuáles son sus beneficios?

| Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú

La guanábana, además de ser un fruto usado en el verano para la elaboración de aguas, nieves y otras delicias, es altamente socorrido por sus beneficios a la salud, sobre todo si se consume en té o infusión.

Y es que el té de las hojas del árbol de guanábana puede ayudar a mejorar la función hepática, además de que tienen acción directa sobre las células cancerosas, indicó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno de Perú.

Beneficios de consumir té de guanábana

De acuerdo con el Gobierno peruano, la guanábana es un poderoso antioxidante, cuyas propiedades van más allá de la curación del cáncer, ya que contiene acetogeninas, sustancias que tienen la capacidad de inhibir de forma selectiva el crecimiento de las células cancerígenas y tumorales.

Por esta razón, la doctora Martha Villar, directora del Programa de Medicina Complementaria de EsSalud, dijo que se le considera un antitumoral natural.

La especialista sostuvo que las acetogeninas, presentes en la guanábana y principalmente concentradas en sus hojas, son derivados de la larga cadena de ácidos grasos que tienen acción directa sobre las células cancerosas a las que destruyen selectivamente, sin dañar las células y tejidos sanos, además de elevar el sistema inmunológico.

“La graviola o guanábana se conoce desde el Perú prehispánico y se ha usado tradicionalmente en casos de diabetes, raquitismo, catarros, indigestión y parasitosis intestinal por sus propiedades astringentes, depurativas y digestivas”. Martha Villar, directora del Programa de Medicina Complementaria de EsSalud en Perú

Además, investigaciones in Vitro efectuadas en conjunto por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, han demostrado que un extracto etanólico de hojas de annona muricata, es decir, de guanábana, tiene un efecto citotóxico sobre las células cancerosas en mucosa gástrica y pulmonar.

Otro beneficio del té de la hoja de guanábana es que mejora la función hepática.

La guanábana en la medicina tradicional

Si bien todas las partes de la planta de guanábana son usadas en la medicina natural, incluyendo cortezas, hojas, raíces y frutos, son las hojas las que tienen la mayor concentración de principios activos, pues es en ellas donde se encuentran las acetogeninas anonáceas, ampliamente estudiadas desde 1940, cuando se empezó a usar como insecticida.

No obstante, en la corteza se pueden encontrar beneficios como: disminuir los niveles de glicemia en pacientes diabéticos al regular el azúcar en la sangre y eliminar los ácaros que producen el asma y enfermedades bronquiales.

Por otro lado, las semillas secas de la guanábana se han utilizado en comunidades nativas para el manejo de la malaria y otras parasitosis. Además, su fruto es utilizado como astringente en casos de diarrea y para bajar los niveles de colesterol.

Sin embargo, es importante considerar que para que algo sea bueno para la salud debe consumirse moderadamente y bajo la supervisión de un especialista médico.