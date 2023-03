Beneficios del té de limón con miel

Además de ser una bebida sencilla de preparar, tiene beneficios. Foto: Pexels

El té de miel con limón es una bebida a la que se le atribuyen propiedades medicinales y se utiliza a menudo como remedio natural para aliviar síntomas como:

Dolor de garganta

Congestión nasal

Tos

¿Qué beneficios tiene el té de limón con miel?

Hay algunos estudios y recomendaciones médicas que respaldan el uso del té de limón con miel para aliviar los síntomas de resfriado y dolor de garganta:

En 2007, un estudio publicado en el “Journal of Family Practice” encontró que el endulzante es efectivo para reducir la tos nocturna y mejorar la calidad del sueño en niños con resfriado común.

Por su parte, el cítrico es rico en vitamina C, que es un antioxidante natural que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

Una revisión de estudios publicada en el “Cochrane Database of Systematic Reviews” encontró que la vitamina C puede reducir la gravedad y la duración del resfriado común en adultos.

La combinación del té de limón con miel también puede ayudar a aliviar la inflamación y reducir la irritación en la garganta, según una revisión de estudios publicada en “The Scientific World Journal”.

Otro estudio que habla al respecto de sus beneficios en mujeres postmenopáusicas fue publicado por el European Journal of Clinical Nutrition en 2018, mientras que el Journal of Ethnopharmacology ha explorado sus efectos inhibitorios sobre la osteoclastogénesis in vitro.

En 2019, el Journal of Traditional and Complementary Medicine documentó la reducción de los cambios neuroconductuales inducidos por el estrés en ratones cuando toman esta bebida.

Esta bebida también tiene propiedades antibacterianas. Foto: Pexels

Es importante destacar que el té de limón con miel no debe ser utilizado como tratamiento único para enfermedades graves o crónicas, y siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud si se presentan síntomas persistentes o preocupantes.

¿Cómo preparar el té de limón?

Pon agua a hervir y sirve en una taza Añade unas gotas o algunas rodajas finas de limón Endulza con un poco de miel

Es importante excederse con los ingredientes, pues el cítrico puede causar irritación estomacal, mientras que el endulzante podría inflamarte.