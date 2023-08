¿Te molesta que los vendedores te persigan cuando compras? Conoce el “Happy Shopping Alone”

La nueva estrategia del Happy Shopping Alone. Foto: @estrategiasdemarketing

Si no te gusta que los vendedores te persigan cuando estás de compras te sorprenderá esta nueva estrategia llamada “Happy Shopping Alone” para que nadie te moleste.

Durante los últimos días se ha popularizado una imagen en la que una tienda presuntamente en Estados Unidos tiene una estrategia peculiar y distinta para sus compradores.

La cuenta de TikTok Estrategias de Marketing mostró esta nueva estrategia que está funcionando como experimento social para mejorar la experiencia de compra.

Te va a interesar: [Barbie Botox: procedimiento estético se pone de moda para igualar la postura de Barbie]

Algunas personas disfrutan de hacer compras de manera solitaria sin ningún tipo de ayuda ya que saben perfectamente qué comprar sin ningún tipo de orientación.

Aunque siempre van a existir las personas que requieran de ayuda para comprar en distintos establecimientos, sin embargo para combatir esta ambigüedad se ha optado por una sencilla estrategia.

En lo que parece ser una tienda dedicada a vender cosméticos están comenzando a poner canastas de color blanco y negro para saber si el cliente quiere atención o si es “feliz comprando solo”.

La canasta negra es para las personas que quieren ayuda de un vendedor y se señala por la frase “Happy To Be Assisted” (Feliz de ser asistido), mientras que la blanca es para los que no requieren de orientación, “Happy Shopping Alone” (Feliz comprando solo).

Mientras que otra tienda mantiene un sistema parecido, pero cambiando los colores por rojo si necesita asistencia o negro si lo puede hacer sin ayuda.

La jugada pretende ayudar con la experiencia de compra, la cual es distinta en todos las personas, además se puede ahorrar tiempo al abordar a personas que en verdad requieren de asistencia personalizada.

Ante esta nueva estrategia los usuarios aprovecharon para dar a conocer algunas de sus experiencias y lo que opinan acerca de los vendedores y su manera de abordar a la gente.

“Ya era hora, te persiguen como si fueras a robar y es muy incómodo”, “solo me molesta cuando voy a comprar ropa y el vendedor anda atrás de mi y no me deja ver la ropa agusto siento que me presionan y ya no compro nada”, afirmaron dos usuarios sobre lo incómodo de ir a algunas tiendas.

Por su parte una usuaria aplaudió la iniciativa ya que considera que “a veces a los vendedores también los regañan si no están “haciendo labor de venta” y en realidad uno se abruma y siente presión”, dijo.

Mientras que otros usuarios bromearon acerca de la iniciativa, “El problema es cuando a la mitad de la compra necesitas ayuda, tendré que cambiar de canasta?”, “El que agarra una canasta sin leer”.