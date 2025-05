¿Tienes bichitos rojos en tus paredes o en el balcón? Descubre por qué y qué hacer 

GENERANDO AUDIO...

¿Encontraste bichitos rojos en tu casa? Foto: Getty Images

Con la llegada del verano muchas personas notan la presencia de pequeños bichitos rojos moviéndose por las paredes exteriores, balcones, alféizares o incluso dentro de casa. Son diminutos, ágiles y su color llama la atención. ¿Te ha pasado? No estás solo. Este fenómeno es bastante común, y aunque puede generar cierta alarma, tiene una explicación natural, y soluciones posibles, que vale la pena conocer.

¿Qué son exactamente esos bichitos rojos?

En la mayoría de los casos, se trata de ácaros rojos, un grupo de arácnidos de pequeño tamaño (entre 0.5 y 2 mm) que incluye varias especies. Entre los más frecuentes está la Tetranychus urticae, conocida como araña roja, un parásito habitual en plantas de jardín y macetas.

También es común encontrar ácaros del género Balaustium, conocidos popularmente como ácaros de terciopelo rojo por su color intenso y su aspecto cubierto de diminutos pelitos.

A pesar de su apariencia y su nombre, que para muchos suena a picadura asegurada, estos ácaros no representan un riesgo para la salud humana ni para las mascotas.

No muerden, no pican, no transmiten enfermedades ni invaden estructuras del hogar. Son simplemente visitantes estacionales que aprovechan el calor y la sequedad para moverse con libertad por superficies expuestas al sol.

¿Por qué aparecen en mi casa?

Los bichos rojos no son peligrosos. Foto: Getty Images

Según explican expertos en control de plagas, como la empresa especializada Killvector, estos ácaros se alimentan principalmente de plantas, pasto, maleza y brotes tiernos. Durante los meses cálidos (y también en algunos picos otoñales), su población crece de forma natural, sobre todo en zonas con mucha vegetación o en hogares con jardines y terrazas.

Cuando su número aumenta demasiado, buscan nuevos espacios donde establecerse o refugiarse. Y es ahí donde entran en escena nuestras casas: acceden al interior a través de grietas en paredes, marcos de puertas o ventanas, y se sienten cómodos en terrazas, balcones o zonas exteriores cálidas y soleadas.

Aunque no se trate de una infestación peligrosa, su presencia puede resultar molesta, especialmente si los vemos en grandes cantidades o si, al aplastarlos por accidente, dejan manchas rojas difíciles de quitar en suelos o paredes.

¿Cómo eliminarlos sin riesgos?

Muchos insecticidas comunes no son eficaces contra esta clase de ácaros, ya que están pensados para plagas más convencionales como cucarachas, hormigas o mosquitos. En cambio, los profesionales recomiendan aplicar tratamientos específicos desde el exterior, con insecticidas residuales que se colocan en zonas estratégicas como marcos de puertas, juntas de ventanas o muros expuestos al sol.

Estos productos crean una barrera de protección que impide el acceso de los ácaros al interior del hogar, además de reducir su concentración en las zonas más afectadas. Si bien no se trata de una solución definitiva, puede ayudar a mantener el problema bajo control durante los meses de mayor actividad.

¿Se puede prevenir su aparición?

Evitar por completo la llegada de estos bichitos es complicado, pero hay medidas preventivas que ayudan a reducir su presencia:

Crear una franja libre de vegetación (entre 18 y 20 cm) entre el césped y los cimientos del hogar. Para ello, se puede usar grava, piedra u otros materiales inertes que no sirvan de refugio a los ácaros.

Sellar todas las grietas y aberturas alrededor de puertas y ventanas, utilizando masillas o materiales aislantes para cerrar posibles puntos de entrada.

Mantener el jardín y las macetas en buen estado, evitando el exceso de humedad y controlando la aparición de plagas en las plantas.

Con estas medidas simples, es posible reducir significativamente la aparición de estos pequeños invasores, aunque, como ocurre con muchas otras criaturas de la naturaleza, es difícil eliminarlos por completo.

La buena noticia es que no representan un riesgo real, más allá de la incomodidad estética o de la sorpresa que puedan generar.

Así que la próxima vez que veas un bichito rojo cruzando tu pared, ya sabrás que se trata de un visitante pasajero, probablemente en busca de un poco de sol.