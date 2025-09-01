GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Verter agua hirviendo por el fregadero es un gesto común en muchas cocinas, especialmente al vaciar ollas con restos de cocción. Pero ¿es esto una buena práctica?

Una compañía dedicada a temas de plomería y construcción en España explicó cuáles son los riesgos de tirar agua hirviendo en el drenaje de las casas.

Entonces, ¿se puede tirar agua hirviendo por el fregadero?

Aunque el agua forma parte natural de la vida útil de cualquier instalación doméstica, la temperatura extrema puede suponer un factor de desgaste que no siempre se tiene en cuenta. La clave está en conocer los límites de los materiales con los que están hechas las conducciones y cómo responden al calor.

De acuerdo con la compañía Leroy Merlin, la mayoría de los sistemas de evacuación de aguas residuales se realizan con tuberías de PVC, por su facilidad de instalación y su capacidad para adaptarse a diferentes grosores mediante piezas de unión. Además, son económicas, ligeras y muy comunes en fregaderos, lavabos y baños.

Sin embargo, estas tuberías no están diseñadas para soportar presión, sino para conducir el agua por gravedad; y aunque el PVC es un material termoplástico que mantiene sus propiedades en un rango de temperaturas moderadas, éste empieza a perder rigidez cuando se superan los límites recomendados.

Y es que, el PVC estándar (PVC-U) soporta de forma segura hasta 60 °C, pero a partir de ahí se vuelve más flexible, pierde resistencia y puede deformarse con el tiempo. Peor aún, cuando el agua hirviendo alcanza los 100 °C, muy por encima de lo que una tubería de PVC doméstica, el riesgo de deterioro aumenta y puede favorecer deformaciones, pequeñas fugas o incluso roturas a medio plazo, dijo Leroy Merlin.

No obstante, la empresa dedicada a la construcción y bricolaje precisó que, si bien, echar agua hirviendo de forma puntual no suele provocar un fallo inmediato en las tuberías, hacerlo de forma repetida o en grandes cantidades sí puede acortar la vida útil de las tuberías de PVC.

Además, si las tuberías ya están envejecidas o instaladas en zonas frías, el choque térmico puede aumentar el riesgo de que aparezcan grietas.

Por ello, los expertos destacan que si bien, echar agua hirviendo al drenado no es un gesto peligroso por sí mismo, lo mejor es no hacerlo de forma regular.

¿Cómo evitar daños al verter agua hirviendo al drenaje?

Para evitar daños en las tuberías a causa de verter agua hirviendo en el drenaje, se sugiere:

Dejar correr agua fría al mismo tiempo que se vierte agua caliente , así se reduce el impacto térmico sobre la tubería

, así se reduce el impacto térmico sobre la tubería Evita volcar de golpe grandes volúmenes de agua hirviendo , lo mejor es hacerlo poco a poco

, lo mejor es hacerlo poco a poco Usar ollas coladoras o esperar a que se temple el agua antes de verterla al drenaje

En caso de que sea habitual manipular grandes cantidades de agua caliente, lo mejor es considerar el uso de materiales alternativos como CPVC, cobre o PEX, los cuales son más resistentes a altas temperaturas