Toloache: de dónde viene esta planta considerada una “pócima de amor”

Alguna vez has escuchado la pregunta “¿Te dieron toloache?”; sino eres ajeno a dicho componente, no te preocupes. Hoy, te hablaremos del toloache, la pócima de amor que en realidad podría ser fatídica, ya que debido a que puede causar la muerte si se emplea erróneamente.

¿Qué es el toloache y por qué se le considera una pócima de amor?

El toloache es una planta que tiene diversos usos en la medicina tradicional de México y es usada como parte de los rituales de varios grupos étnicos; también es conocida popularmente por ser ingrediente de una pócima de amor. Se dice que una mujer muy hermosa tenía 7 hermanos, pero ellos se enamoraron perdidamente de la joven, por lo que ella fue transformada en la flor de toloache para cuidarla de un destino trágico.

Dicho acto se conoce como transformación y refugio, sugiriendo que el toloache contiene virtudes protectoras y encantadoras, capaces de albergar la esencia de la belleza y el amor más puro que puede existir.

Sin embargo, los años pasaron y poco a poco se fue distorsionando la historia, y así fue que dicha planta se comenzó a poner en los alimentos o bebidas de la persona deseada, lo cual creen algunos provocaría un enamoramiento profundo hacia alguien en específico.

¿Por qué el Toloache es mortal?

De acuerdo con el especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Gilberto Castañeda Hernández, una de las sustancias bioactivas que contiene el toloache, llamada escopolamina, en dosis pequeñas ayuda a evitar el mareo, pero también ha demostrado ser tóxico en altas cantidades, al causar privación del juicio, visiones, delirios y, en algunos casos, la muerte. De ahí que el toloache, la pócima de amor, puede considerarse de alto riesgo si se le emplea mal.

Propiedad antiinflamatoria del toloache

Aunque ya vimos que el toloache, la pócima de amor, es mortal con un consumo alto, también ayuda en ciertos casos: “En el momento que hacemos trabajo de campo en las barrancas con mis colaboradores o con los arrieros, si alguien se lastima la mano y se inflama busca una planta, calienta una hoja en el comal y la aplica en la parte lastimada como cataplasma. Después de un rato disminuye la inflamación. También tiene actividad antibacteriana”, recalcó Robert Bye, del Instituto de Biología (IB) de la UNAM.

También se le han encontrado resultados favorables contra las hemorroides, para ello se calienta un poco de agua hasta que empiece a soltar vapor y se agrega una hojita. La persona se sienta para recibir los vapores y después de 30 minutos baja la inflamación.

En colaboración con la Facultad de Química se estudia la actividad antiinflamatoria. “Algunos alumnos, en sus trabajos de tesis, han buscado el principio activo, pero no lo hemos encontrado. Todavía es un enigma”, concluyó el investigador.

Lo importante es que es no consumas nada, si un especialista no te lo recomienda, nunca te dejes aconsejar por personas que no tienen un conocimiento pleno, ya que tomar una mala decisión podría costarte muy caro.