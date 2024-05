Trucos para no sudar tanto en días calurosos; ¡gánale al calor! Foto: shutterstock

Anteriormente te hablamos sobre los sudores nocturnos, pero ¿qué pasa cuando hay sudor en el día por el calor tan elevado? Hoy, te diremos algunos trucos para no sudar tanto en días calurosos, ya que te serán de mucha ayuda ante la tercera onda de calor que está afectando en México.

¿Cómo sudar menos en días calurosos?

El astro rey, el Sol, anda a todo lo que da, por lo que aquí te compartiremos algunos trucos para no sudar tanto en días calurosos, o que al menos le ganes al clima la mayor parte del tiempo posible. A continuación, unos ejemplos:

¡Cuida lo que comes!

Ya sabemos que una pizza, hamburgués y demás alimentos similares ¡son deliciosos! Pero consumirlos y además añadirles mucho picante, te harán sudar la “gota gorda”, aquí que si el día está que “hierve como agua para té”, mejor evítalos. Los expertos en salud, con climas así, recomiendan alimentos que te hidraten como frutas, verduras, pescado azul y frutos secos

Dile NO al alcohol y a las bebidas azucaradas

Evita los “tragos coquetos” y demás bebidas que contengan alcohol, pues este elemento, así como el azúcar en grandes cantidades, te hará sudar si o si. Por ejemplo, al consumir bebidas etílicas también te deshidratarán, así que la opción al hacer demasiado calor es el agua natural y simple, agrégale un poco de hielo y así regulas la temperatura de tu cuerpo, lo que evitará sufrir las inclemencias del Sol y sudar menos

Ropa adecuada

Si ves que hace calor, ¡o te pongas sudaderas, chamarras y demás prendas similares, pues ellas te harán transpirar horriblemente, mejor utiliza ropa que esté hecha de elementos como el algodón, el lino o la seda, ellos hacen que tu piel respire y facilitan la evaporación del sudor

Obvio, el desodorante

Si usas la ropa correcta, evita alguna transpiración extra al usar desodorantes, pues además de evitar la gota traicionera en la axila, también te evitará el mal olor

Una depiladita

Depilarse el área de las axilas podrían ayudar a evitar la sudoración excesiva, pues al quitar el bello de esas zonas, se evita que las bacterias se introduzcan en los folículos de la piel, y ellos son los culpables de producir el mal olor

Cuida tu higiene

La importancia que cada uno le damos a nuestra higiene ayudará a evitar o no la sudoración, pues al ducharnos diariamente (no más de 5 o 10 minutos, por favor) con agua entre tibia y fría (según tu gusto) ayudará a equilibrar tu temperatura corporal, si a eso le agregamos el uso de componentes que nos ayuden a estar secos y oliendo bien (desodorantes, antitranspirantes, etc.) entonces estarás del otro lado

¿Cómo controlar la sudoración excesiva?

Melissa Holtz, de la Clínica Cleveland comenta que primero se debe contar con un diagnóstico médico por hiperhidrosis, el cual se da después de experimentar sudoración excesiva durante al menos seis meses y descartar cualquier otra razón médica. Quienes sufren del sudor así pueden hacer lo siguiente:

Beber agua es de suma importancia, ya que mantenerse hidratado puede ayudar a regular la temperatura de su cuerpo

Usar ropa ligera y transpirable permiten una buena circulación de aire y ayudará a sudar menos, ya que las personas que usan capas y usan ropa ajustada son más propensas a sudar

También hay métodos como las inyecciones de toxina botulínica, botox, para ayudar a controlar la sudoración; así como las toallitas tópicas de glicopirronio, que se prescriben para tratar la hiperhidrosis

Pero recuerda, si cuentas con este tipo de afectación debes acudir con el especialista o médico para que te evalúe y te brinde un tratamiento correcto, no debes automedicarte.

¿Por qué puede oler mal el sudor?

Ahora que ya conoces algunos trucos para no sudar tanto en días calurosos y lo que puedes hacer para estar más fresco, te contamos que de hecho el sudor es inodoro, es decir, no tiene olor. Pero a veces, al producirse en áreas como las axilas, la mala fragancia puede derivarse de unas glándulas sudoríparas que secretan ácidos grasos y proteínas, los cuales fermentan por la acción de las bacterias de la piel, generando ese mal olor.