¿Tu hijo dice “MOS y DOS”? Tiktoker explica este lenguaje secreto de los adolescentes
Los adolescentes crean un lenguaje secreto en redes sociales para comunicarse sin que los adultos los entiendan. “MOS y DOS” son parte de las expresiones que los menores de edad llegan a utilizar, ante el desconocimiento de los mayores.
Cada cierto tiempo, las nuevas generaciones desarrollan un lenguaje propio en redes sociales que, para muchos adultos, resulta incomprensible. Abreviaturas, números y combinaciones de letras aparentemente aleatorias esconden mensajes que circulan entre adolescentes en chats y plataformas digitales.
Este fenómeno despierta la curiosidad, pero también la preocupación entre padres y educadores que temen no entender lo que los jóvenes realmente están diciendo.
¿Qué significa “MOS y DOS”
En TikTok, el canal de divulgación sobre privacidad y protección de datos @dataguardianes_privacy explicó dos de los términos más comunes, “MOS y DOS”. Aunque parecen simples siglas, en realidad funcionan como señales de advertencia.
- MOS significa Mom Over Shoulder (“mi madre está al lado”)
- DOS quiere decir Dad Over Shoulder (“mi padre está al lado”)
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Las redes sociales influyen en la autoestima?]
¿Por qué los jóvenes usan expresiones secretas para hablar entre ellos?
Los adolescentes usan este tipo de expresiones para avisar a la otra persona con la que conversan, que un adulto está observando su pantalla.
Existen variantes como POS (Parent Over Shoulder), cuando ambos padres están cerca, o CD9, que alerta sobre la presencia de adultos. Estas expresiones les permiten mantener conversaciones privadas en entornos donde se sienten vigilados.
[TE PODRÍA INTERESAR: Amenazas en redes sociales desatan miedo en la UNAM; experto en ciberseguridad explica cómo tratarlas]
Más códigos con distintos significados
La Fundación ANAR, dedicada a la protección de la infancia y adolescencia en España, analizó este fenómeno en una guía sobre el lenguaje secreto de los menores. Allí clasificó los códigos en dos grupos: los inofensivos y los que pueden representar riesgos.
Algunos, como 143 (“te amo”) o BRB (“vuelvo ahora”), son simples expresiones cotidianas. Sin embargo, otros encienden alertas: KMS (“suicidarme”), LMIRL (“conozcámonos en persona”) o CU46 (“desnúdate ante la cámara”) están relacionados con riesgos como la autolesión, el acoso o el grooming.
Combinaciones numéricas que expresan estados emocionales
- Por ejemplo, 505 significa S.O.S
- 11:11 se asocia con un mal momento
- 988 indica “no estoy bien”
La importancia de entender este lenguaje
Ante el surgimiento de “MOS y DOS”, y demás expresiones entre los jóvenes, hace que los especialistas señalen que estos códigos surgen de la necesidad de comunicarse en espacios donde los adolescentes buscan privacidad o evadir la censura. Aunque no todos implican peligro, conocer su significado ayuda a las familias y educadores a detectar señales de alarma.
Recomendación
La Fundación ANAR recomendó combinar herramientas de control parental con una comunicación abierta y de confianza. Comprender el lenguaje digital juvenil es una forma de acompañar a los adolescentes y prevenir situaciones de riesgo en su vida en línea.