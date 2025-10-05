GENERANDO AUDIO...

¿Qué significa “MOS y DOS”? Foto: Getty

Los adolescentes crean un lenguaje secreto en redes sociales para comunicarse sin que los adultos los entiendan. “MOS y DOS” son parte de las expresiones que los menores de edad llegan a utilizar, ante el desconocimiento de los mayores.

Cada cierto tiempo, las nuevas generaciones desarrollan un lenguaje propio en redes sociales que, para muchos adultos, resulta incomprensible. Abreviaturas, números y combinaciones de letras aparentemente aleatorias esconden mensajes que circulan entre adolescentes en chats y plataformas digitales.

Este fenómeno despierta la curiosidad, pero también la preocupación entre padres y educadores que temen no entender lo que los jóvenes realmente están diciendo.

¿Qué significa “MOS y DOS”

En TikTok, el canal de divulgación sobre privacidad y protección de datos @dataguardianes_privacy explicó dos de los términos más comunes, “MOS y DOS”. Aunque parecen simples siglas, en realidad funcionan como señales de advertencia.

MOS significa Mom Over Shoulder (“mi madre está al lado”)

DOS quiere decir Dad Over Shoulder (“mi padre está al lado”)

¿Por qué los jóvenes usan expresiones secretas para hablar entre ellos?

Los adolescentes usan este tipo de expresiones para avisar a la otra persona con la que conversan, que un adulto está observando su pantalla.

Existen variantes como POS (Parent Over Shoulder), cuando ambos padres están cerca, o CD9, que alerta sobre la presencia de adultos. Estas expresiones les permiten mantener conversaciones privadas en entornos donde se sienten vigilados.

Más códigos con distintos significados

La Fundación ANAR, dedicada a la protección de la infancia y adolescencia en España, analizó este fenómeno en una guía sobre el lenguaje secreto de los menores. Allí clasificó los códigos en dos grupos: los inofensivos y los que pueden representar riesgos.

Algunos, como 143 (“te amo”) o BRB (“vuelvo ahora”), son simples expresiones cotidianas. Sin embargo, otros encienden alertas: KMS (“suicidarme”), LMIRL (“conozcámonos en persona”) o CU46 (“desnúdate ante la cámara”) están relacionados con riesgos como la autolesión, el acoso o el grooming.

Combinaciones numéricas que expresan estados emocionales

Por ejemplo, 505 significa S.O.S

11:11 se asocia con un mal momento

se asocia con 988 indica “no estoy bien”

La importancia de entender este lenguaje

Ante el surgimiento de “MOS y DOS”, y demás expresiones entre los jóvenes, hace que los especialistas señalen que estos códigos surgen de la necesidad de comunicarse en espacios donde los adolescentes buscan privacidad o evadir la censura. Aunque no todos implican peligro, conocer su significado ayuda a las familias y educadores a detectar señales de alarma.

Recomendación

La Fundación ANAR recomendó combinar herramientas de control parental con una comunicación abierta y de confianza. Comprender el lenguaje digital juvenil es una forma de acompañar a los adolescentes y prevenir situaciones de riesgo en su vida en línea.