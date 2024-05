Vacaciones silenciosas, no avisar sobre las vacaciones, la nueva moda de los Millennials y la Gen-Z

Vacaciones silenciosas, la nueva moda entre los jóvenes. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre la nueva moda de los Millennials y la Gen-Z, se trata de las vacaciones silenciosas que consisten en no avisar sobre sus días de descanso, checa los detalles.

Las tendencias de las nuevas generaciones están llegando al mundo laboral, desde el fenómeno del “Rage Applying” que marca el descontento de los empleados y que resulta en el envío en masa de sus currículums a otras empresas.

Este concepto puede ir de la mano junto al quiet quitting (renuncia silenciosa y al quiet hiring (contratación silenciosa).

Sumado a esto llegan las vacaciones silenciosas, que sucede más en países de América Latina y en Estados Unidos, lugares en los que tomar vacaciones suele no estar bien visto; esta práctica la suelen hacer los Millennials y la Generación Z, quienes anteriormente no tomaban estos días para no parecer “aprovechados o vagos”.

De acuerdo con Libby Rodney, directora de estrategia de The Harris Poll, empresa global de investigación de mercado y consultoría que realiza encuestas, señala que el 40% de los Millennials admitieron tomarse tiempo libre sin avisar a su jefe, por lo mismo el home office hace más sencillo esta práctica.

Las personas que suelen hacer esto pretenden estar trabajando, programan sus mensajes para que se envíen durante el horario laboral, incluso fuera del horario habitual para dar la impresión de que están trabajando horas extra.

Además pueden usar programas que mueven el ratón de su computadora o lo hacen ellos mismos, esto para mostrar que están activos en las plataformas de mensajería de la empresa cuando en realidad no están trabajando.

Pero de acuerdo con la empresa de encuestas, el 76% de los trabajadores dijeron que les gustaría que la cultura de su lugar de trabajo pusiera mayo énfasis en el valor de tomar descansos regulares y usar el tiempo libre remunerado, pero es algo que no sucede.

Por su parte, la Generación Z se siente más culpable que ninguna otra si no trabaja en vacaciones, además de que esla q2ue menos planea desconectar.

Mientras que en Europa, los trabajadores tienen garantizados al menos veinte días de vacaciones anuales remuneradas dependiendo del país, y no se ve mal como en la cultura americana.

En el informe muchos estadounidenses creen que ese país debe inclinarse por el modelo europeo, ya que conoce los límites entre el trabajo y el tiempo personal.

Pero incluso en la Unión Europea, de acuerdo con el medio The Guardian, un informe en Reino Unido concluyó que los empleados estaban “demasiado ocupados” para tomar todas sus vacaciones anuales”.