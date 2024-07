No todo es playa: Ve cómo aprovechar tus vacaciones de manera económica

Tomate unas vacaciones económicas con estos consejos. FOTO: Getty Images

Las vacaciones pueden ser un momento de descanso cerca de tu hogar sin la necesidad de acudir lejos o ir a la playa, si la economía no te permite viajar te dejamos algunas recomendaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere para disfrutar de estos días.

Debes tomar en cuenta que las vacaciones deben ayudarte a descansar, para recargarte de energía y reducir de manera importante el estrés de tu vida, por lo que puedes seguir consejos para ese descanso sin gastar tanto dinero.

¿Cómo aprovechar las vacaciones sin gastar tanto dinero?

Recuerda que México es uno de los países con más museos en el mundo y la Ciudad de México tiene una gran gama de ellos que pueden ser visitados de manera gratuita.

Consulta el espacio al que quieras acudir en las fechas que se acomoden a tus horarios antes de salir de casa y haz tu ruta, podrías llevarte una grata sorpresa de todo lo que podrías conocer en los museos mexicanos.

Aprovecha el tiempo libre para hacer ejercicio en compañía de toda tu familia, verifica las actividades deportivas que se encuentran disponibles en tu ciudad o comunidad.

Descubre tu ciudad o comunidad, si te encuentras en una ciudad puedes verificar a través de internet los lugares misteriosos o nuevos que puedes conocer, incluso admirar la arquitectura que se encuentra a tu alrededor.

Toma en cuenta que puedes tomar un curso, en estas fechas se pueden encontrar varios cursos de verano o temporales que se pueden justar a tus horarios, ya sea por internet de manera remota o vía presencial, como más te acomode.

Acude al cine, teatros o conciertos, el entretenimiento puede ser muy basto acudiendo a matinés, festivales de cine o incluso conciertos gratuitos.

Recuerda que no todo es playa, existen paisajes y lugares de descanso que pueden estar más cerca de ti y ser más económicos, como un viaje a un balneario o un paseo de día de campo en algún balneario.

Realiza un paseo con tu mascota, a diferencia de las clásicas salidas, puedes hacer un paseo más extenso a algún parque o campo abierto con tu mascota para que ambos lo puedan disfrutar e incluso sirva como un buen pretexto para hacer ejercicio, distraerse y relajarse (vacaciones para los dos).

Disfruta de un día libre en casa, relájate de la mejor forma en tu hogar y tómate el día sin hacer muchos esfuerzos con lo que más te guste.

Haz las cosas para las que normalmente no tienes tiempo, en tus vacaciones puedes leer ese libro que siempre quisiste, pero no encontrabas el tiempo para hacerlo, realiza un dibujo relajante, prepara esa comida que tanto quisiste probar o haz un maratón de tu serie favorita.

Revisa tu guardarropa, date el tiempo para revisar las prendas de ropa que ya no deseas, no utilizas o ya no te quedan, ese espacio te podrá servir después o incluso te hará sentir más aliviado.

Realiza arreglos de tu hogar, puedes reparar esa fuga que no te deja dormir, pintar esas paredes que tanto querías cubrir o decorar tu casa a tu gusto.