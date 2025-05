Viernes Garnachero: un taco que no festeja el 10 de mayo, el “Linguini” del Brasero Antojería

GENERANDO AUDIO...

En la sección Viernes Garnachero de Uno TV nos lanzamos a la colonia Obrera para probar unos tacos que, según dicen, no festejan el 10 de mayo porque “no tienen madre”. Y no, no es grosería, es pura verdad garnachera. Visitamos El Brasero Antojería, que en colaboración con los famosos Tacos de Cabeza El Pelotero, trae a la mesa una joya culinaria que en serio hay que probar.

Allí nos recibió Arturo García y su hijo, Arturo Jr., creadores de esta propuesta con cinco años de experiencia en el arte del taco de cabeza. “Todo lo que hacemos es de cabeza: cachete, lengua, paladar, molleja, surtida, cabecita…”, con ese entusiasmo de quien sabe que tiene un taco ganador entre las manos.

El Linguini: una joya

La estrella del lugar es el taco Linguini. Lleva una base de molleja crujiente, rebanadas de lengua (tan rosadita como suculenta), y un toque especial que nos voló la cabeza: una grasita que sabe a tuétano. “Es carne de mayimbú, como le decimos nosotros”, bromea Arturo Jr., mientras nos prepara uno con todo el ritual que merece.

Salsas que cuentan su propia historia

Y como buen taco mexicano, no puede faltar la trilogía de salsas: una ligera sin picante, una término medio con habanero y tomate, y la temida “Salsa 41”… hecha con 40 chiles y un tomate. “Ideal para los valientes o para bajar la cruda”, advierte entre risas el anfitrión.

Más allá del taco: flautas con coronita de chicharrón

El menú también ofrece flautas de papa, res y pollo, todas con una deliciosa corona de chicharrón que le pone el toque crujiente y adictivo al asunto.

Promoción especial por el Día de las Madres

Si este 10 de mayo quieres celebrar con algo que realmente te saque lágrimas, El Brasero Antojería tendrá dos por uno en tacos. Solo tienes que decir que los viste en Uno TV y llegarte a partir de las 6 de la tarde en su sede de la Álvaro Obregón en la Liga Olmeca.

📍DÓNDE: Col. Obrera (jueves y viernes), y Álvaro Obregón en la Liga Olmeca (viernes 10 de mayo)

⏰HORARIO: Desde las 18:00 hrs

📲PROMO: 2×1 si dices que los viste en Viernes Garnachero