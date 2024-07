Vive la Bucket Mansion de KFC: gratis, emocionante y delicioso

Como parte de la Bucket Celebration de KFC se inauguró la Bucket Mansion del icónico e inigualable Bucket de KFC donde se podrá vivir una experiencia única e inmersiva donde cada habitación ofrece una aventura distinta. Desde sumergirse en una deliciosa alberca, disfrutar del icónico pollo en un ambiente exclusivo, hasta tatuarse.

Desde su creación en 1957, el Bucket de KFC se ha convertido en un ícono de la cultura popular, protagonizando momentos memorables en el cine, la televisión y la música.

Un recorrido inolvidable en la Bucket Mansion

La Bucket Mansion estará abierta al público de manera gratuita del 17 al 24 de julio en la calle de Zacatecas 207 en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, con horarios variados para adaptarse a todos los visitantes.

La Bucket Mansion promete ser una celebración completa para los fans de KFC, combinando arte, historia y, por supuesto, el delicioso pollo que ha sido un favorito durante décadas. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una experiencia gratuita y llevarte un pedazo de la historia de KFC.

Los visitantes pueden disfrutar de seis habitaciones temáticas, donde podrán tomar fotos, sumergirse en una alberca de Chicken Littles y participar en juegos como el paintball. Además, habrá merchandising exclusivo para llevarse a casa como recuerdo de esta experiencia.

Horarios de la Bucket Mansion

Lunes a jueves: 5 p.m. – 7 p.m. y 8 p.m. – 9 p.m.

Viernes: 3 p.m. – 4 p.m. y 5 p.m. – 9 p.m.

Sábado y domingo: 10 a.m. – 3 p.m. y 4 p.m. – 7 p.m.

La dirección es Zacatecas 207, Roma Nte., Cuauhtémoc, Ciudad de México. No se requiere inscripción previa; simplemente ven y disfruta de esta celebración del sabor y la creatividad.

Rebeca Vázquez, directora de marketing de KFC México aseguró que “queremos que la gente disfrute de esta experiencia inmersiva y gratuita. La casa tiene capacidad para 80 personas, con recorridos de aproximadamente 15 minutos.”

Buckets de colección

Además de las actividades inmersivas, KFC ha colaborado con cinco artistas mexicanos: Alex Carrillo De La Fuente, Karen González Ibarra, Oscar Torres Ramírez, Alubia y Mauricio Carreto Castro, quienes han transformado el Bucket en un lienzo para sus creaciones.

Estas ediciones limitadas se pueden conseguir en cualquier sucursal y reflejan la visión única de cada artista sobre lo que significa disfrutar de este icónico pollo en familia y con amigos.

Karen González, Alubia, Mauricio Carreto y Alex Carrillo.

Alex Carrillo expresó su entusiasmo por la colaboración, “el proceso de hacer esta colaboración con KFC fue increíble. Duró varios meses en los que estuvimos haciendo propuestas. Quería transmitir la sensación de convivencia con amigos y familia. Ver mi Bucket aquí en vivo es un sueño hecho realidad.”

Karen González Ibarra, ilustradora de Guadalajara, aseguró que “quería plasmar cómo el pollo de KFC forma parte de mi vida, compartiéndolo con mis amigas y mi perro. Diseñar este Bucket fue increíble. Es el sueño de cualquier ilustrador ver tu arte expuesto a tantas personas en todo el país.”

Para Mauricio Carreto Castro, de Puebla, esta colaboración fue especialmente significativa: “Desde niño, dibujaba para mi mamá y mi papá, y ahora mi arte está en una marca tan grande. Quise representar la diversión y la convivencia que KFC involucra con la familia y los amigos. Usé el Bucket como un lienzo para expresar la alegría y la amistad.”

Alubia, otra de las artistas destacadas, compartió sus emociones: “yo no me la creía. Me hablaron, me mandaron un mensaje por Instagram y me dijeron que tenía una cita en Zoom. Empecé a bocetar y hubo una selección del bocetaje. Quise transmitir algo moderno”.