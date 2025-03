GENERANDO AUDIO...

Elon Musk no tiene una buena relación con su hija trans. Foto: AFP/Shutterstock

Vivian Jenna Wilson es la hija trans de Elon Musk, quien recientemente dio una entrevista a la revista Teen Vogue donde llamó a su padre “patético”.

En dicha entrevista, Vivian habló abiertamente sobre su relación con Musk, calificándolo como un “niño patético” y afirmando que no le tiene miedo a pesar de su poder y riqueza. Declaró: “¿Por qué debería tenerle miedo? ¿Porque es rico? Oh, no, estoy temblando”.

¿Quién es Vivian Jenna Wilson?

Vivian Jenna Wilson nació el 15 de abril de 2004 en California y es hija del empresario Elon Musk y la escritora canadiense Justine Wilson.

Tiene un hermano gemelo, Griffin, y es una de los cinco hijos de la pareja. En 2020, a los 16 años, Vivian inició su transición de género, y en 2022 solicitó legalmente el cambio de nombre y género, adoptando el apellido de soltera de su madre para distanciarse de su padre.

Vivian no sabe cuántos hermanos tiene debido a las múltiples relaciones de su padre y expresó su desconexión con la familia de Musk.

A pesar de la atención mediática, busca forjar su propio camino, alejándose de la sombra de su padre y enfocándose en sus intereses personales y su identidad. ​

Actualmente, Vivian reside en Tokio, donde estudia idiomas y considera otras posibilidades profesionales, como el streaming en Twitch y el modelaje.

Utiliza sus plataformas en redes sociales para abogar por temas trans y enfatiza la importancia de la atención médica de afirmación de género para los jóvenes.