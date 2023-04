Predicciones para el horóscopo de hoy viernes 21 de abril de 2023. Foto: Especial

Estas son las predicciones del horóscopo de hoy, viernes 21 de abril de 2023. UnoTV.com te dice lo que los astros te deparan para este día en el amor, salud, trabajo y dinero:

Horóscopo de hoy: viernes 21 de abril de 2023

Aries

No comentes un tema espinoso con alguien que no es de confianza y con el que has hablado poco. En esta ocasión, es mejor pecar de reservado que de lo contrario, lo que no quiere decir que no seas simpático con esa persona. Simplemente se cauto, en especial con temas económicos.

Tauro

Saltarás como un resorte para solucionar un tema legal o económico de un familiar. Si es asunto de herencias o bienes, tendrás que desembolsar algún dinero y eso no te debe pillar desprevenido. Mantén la cabeza fría para evaluar tus mejores opciones.

Géminis

De vez en cuando te gusta polemizar mucho y entrar en discusiones sobre temas profundos o complicados. En el trabajo tendrás oportunidad de demostrarlo, pero será positivo para tu imagen, ya que tus puntos de vista gustarán a tus jefes y los tendrán en cuenta más de lo que crees.

Cáncer

Sentirás que tienes que poner sobre la mesa ciertos asuntos que incomodan a tu pareja. No dejes de hacerlo porque el reajuste amoroso te vendrá bien. Ya va siendo hora de que la persona que tienes al lado se dé cuenta de todo lo que haces por ella y cuáles son tus verdaderas intenciones.

Leo

El horóscopo de hoy viernes 21 de abril de 2023 dice que tal vez tu sentido del humor esté un poco ácido y utilices la ironía para dirigirte a alguien que tiene cierto poder o que es un jefe o jefa. Debes de tener cuidado para que no se note demasiado ese tono. El humor si, pero con precaución.

¿Qué le depara hoy a Virgo (23 agosto a 22 septiembre)?

No malgastes tu tiempo haciendo cuentas y analizando los posibles gastos que tendrás este verano: no te va a faltar el dinero, así que conviene que emplees tus energías en cosas más productivas que a buen seguro te traerán placer. A última hora de la tarde se te ocurrirá una gran idea.

Predicciones para Libra

Tu fórmula para vivir en pareja está claro que no es muy ortodoxa ni mucho menos la mejor del mundo, pero tampoco te ha ido mal hasta ahora. Será mejor que sigas así o si introduces novedades hazlo de manera muy paulatina para que les de tiempo a adaptarse.

Escorpio

Querido Escorpión, si estás planificando un viaje con tu familia, no lo dejes para más adelante: es hora de ponerle fecha. Será una experiencia muy positiva que no solo aumentará su felicidad, sino que les hará conocerse y comprenderse más. Aplazar las cosas indefinidamente es un error.

¿Qué le depara hoy a Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)?

Te sientes algo cansado y falto de energía vital. Y sabes que es porque estás descuidando tu salud y tus buenos hábitos. Cambia de rumbo en cuanto puedas, sé consciente de lo que quieres y no pierdas tu valioso tiempo. Empieza por hacer algo de deporte hoy mismo.

Capricornio

Te espera un día bueno y fructífero para el trabajo y los asuntos sociales, pero algo más triste o adverso en lo que se refiere a la vida íntima, aunque lo segundo va a depender de ti en alto grado. Quizás las ambiciones sean incompatibles con el amor o tengas que elegir entre el trabajo o la felicidad, pero harás lo correcto.

Horóscopo de hoy viernes 21 de abril de 2023 para Acuario

Sentirás decepción por la actuación de alguien de tu familia. Acepta ese sentimiento de impotencia que aflorará y, luego, decide qué hacer a partir de ahora. Ha llegado el momento de pasar a lo siguiente y para eso debes resolver asuntos pendientes.

Horóscopo de hoy viernes 21 de abril de 2023 para Piscis

Permanece atento a las oportunidades y posibles propuestas de viaje que puedan surgir hoy o en los próximos días. Alguien podría ofrecerte en cualquier momento lo que has estado esperando tanto tiempo. Cuando eso suceda, ten cuidado de no boicotearte a ti mismo.

Ahora que estás al día con el horóscopo de hoy viernes 21 de abril de 2023, ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.

