En el vehículo viajaban 30 personas. Foto: AFP | Ilustrativa

Al menos 15 personas murieron tras un accidente de ómnibus en Pernambuco, en el noreste de Brasil, ocurrido el viernes por la noche en una carretera del estado. El hecho fue confirmado este sábado por la policía de tránsito de Pernambuco, que también reportó que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

Accidente de ómnibus en Pernambuco, Brasil, deja al menos 15 muertos

El vehículo de pasajeros, que tenía una lista de 30 personas a bordo, perdió el control en una ruta de la región conocida como Agreste de Pernambuco. Según el reporte policial, el conductor del ómnibus ingresó en contramano, chocó contra unas rocas situadas en el margen del camino, luego retornó a la dirección correcta, pero impactó contra un terraplén de arena, lo que provocó el volcamiento del vehículo.

La policía confirmó que entre los fallecidos se encuentran 11 mujeres y 4 hombres. Algunos de los pasajeros lesionados fueron trasladados a centros de salud cercanos. Hasta el momento no se ha informado el número exacto de heridos, ni las localidades de salida o destino del ómnibus involucrado.

Autoridades investigan causas del accidente en Pernambuco

Las autoridades de tránsito indicaron que el conductor del ómnibus resultó con heridas leves y fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Posteriormente, fue trasladado a una comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el comunicado de la policía, algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que podría indicar que no utilizaban el cinturón de seguridad al momento del accidente. No se detallaron más elementos relacionados con las condiciones técnicas del vehículo ni del estado de la vía.

Detalles del siniestro en el noreste de Brasil

El accidente ocurrió durante la noche del viernes 17 de octubre de 2025. Hasta el momento, no se ha precisado la empresa propietaria del ómnibus, ni si se trataba de un servicio regular o de transporte privado.

No se han revelado las identidades de las víctimas ni de los sobrevivientes. Las autoridades locales continúan trabajando en el lugar del siniestro para esclarecer los hechos y brindar apoyo a los familiares de los afectados.