18 estados desafían a Trump: demandan por orden contra ciudadanía por nacimiento

“Los presidentes son poderosos, pero no son reyes. No pueden modificar la Constitución con un simple decreto”.

Presidents can’t overrule the Constitution and centuries of precedent with a stroke of a pen.



I'm leading a coalition of 18 states in suing to stop Trump's unlawful EO banning birthright citizenship.



When we say we will fight for the rule of law, we mean it. pic.twitter.com/arwPZ2IRS5