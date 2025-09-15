9 países de América que también celebran su independencia en septiembre

En México, ya huele a fiesta. El país se prepara para gritar “¡Viva, México!”, y así celebrar su independencia. Durante septiembre otros países de América también aprovechan para celebrar que un día decidieron dejar atrás la corona, decretos coloniales o gobiernos lejanos. Cada uno con su historia: algunos mediante guerras, otros mediante juntas o actas, con liderazgo local o movimientos populares. A continuación, quiénes son, cuándo lo celebran, y quiénes comparten fechas.

Qué países de América celebran su independencia en septiembre

En este mes coincidentemente 9 países de América celebran su independencia, en Unotv.com te diremos cuáles son y la fecha en que la celebran.

Éstos son los países que tienen su independencia en septiembre, así como algunos datos históricos y otros detalles.

PaísFechaDe quién se independizóCómo fue el proceso
Costa Rica15 de septiembre de 1821EspañaParte de la Capitanía General de Guatemala. Fue un acto declaratorio más que batalla.
El Salvador15 de septiembre de 1821EspañaFormó parte del Acta de Independencia de Centroamérica
Guatemala15 de septiembre de 1821EspañaFue la sede del Acta de Independencia de Centroamérica
Honduras15 de septiembre de 1821EspañaFirmó el Acta de Independencia de Centroamérica
Nicaragua15 de septiembre de 1821EspañaSeparación pacífica. Firmó el Acta de Independencia de Centroamérica
México16 de septiembre de 1810EspañaInició una lucha armada a partir del Grito de Miguel Hidalgo en Guanajuato
Chile18 de septiembre 1810EspañaLa Junta de Gobierno de Chile marcó el inicio; luego guerra contra fuerzas realistas hasta lograr la independencia
Brasil7 de septiembre de 1822PortugalFue un proceso menos violento que el de algunas colonias españolas; se proclamó, hubo negociaciones importantes lideradas por Dom Pedro I
Belice21 de septiembre de 1981Reino UnidoFue la última colonia británica continental en América

Herencia hispana

De acuerdo con el sitio del National Museum of the American Latino en EE. UU., el llamado mes de la herencia hispana se celebra todos los años del 15 septiembre al 15 de octubre para rendir homenaje a las contribuciones fundamentales que ha tenido la comunidad latina en el crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Debido a que abarca fechas en que varios países de América celebran el aniversario de su independencia.

  • 15 de septiembre: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 16 de septiembre: México
  • 18 de septiembre: Chile
  • 21 de septiembre: Belice
  • 7 de septiembre: Brasil

9 naciones del mundo que también celebran su independencia en septiembre

Además de México y las naciones de América, también estos países celebran en septiembre su independencia, un mes que parece marcado por la libertad:

  • Uzbekistán, 1 de septiembre
  • Vietnam, 2 de septiembre
  • Qatar, 3 de septiembre
  • Papúa Nueva Guinea, 16 de septiembre
  • Armenia, 21 de septiembre
  • Mali, 22 de septiembre
  • Arabia Saudita, 23 de septiembre
  • Guinea-Bisáu, 24 de septiembre
  • Botsuana, 30 de septiembre

