Países de América que celebran independencia en septiembre. Foto: Whisk

En México, ya huele a fiesta. El país se prepara para gritar “¡Viva, México!”, y así celebrar su independencia. Durante septiembre otros países de América también aprovechan para celebrar que un día decidieron dejar atrás la corona, decretos coloniales o gobiernos lejanos. Cada uno con su historia: algunos mediante guerras, otros mediante juntas o actas, con liderazgo local o movimientos populares. A continuación, quiénes son, cuándo lo celebran, y quiénes comparten fechas.

Qué países de América celebran su independencia en septiembre

En este mes coincidentemente 9 países de América celebran su independencia, en Unotv.com te diremos cuáles son y la fecha en que la celebran.

Éstos son los países que tienen su independencia en septiembre, así como algunos datos históricos y otros detalles.

País Fecha De quién se independizó Cómo fue el proceso Costa Rica 15 de septiembre de 1821 España Parte de la Capitanía General de Guatemala. Fue un acto declaratorio más que batalla. El Salvador 15 de septiembre de 1821 España Formó parte del Acta de Independencia de Centroamérica Guatemala 15 de septiembre de 1821 España Fue la sede del Acta de Independencia de Centroamérica Honduras 15 de septiembre de 1821 España Firmó el Acta de Independencia de Centroamérica Nicaragua 15 de septiembre de 1821 España Separación pacífica. Firmó el Acta de Independencia de Centroamérica México 16 de septiembre de 1810 España Inició una lucha armada a partir del Grito de Miguel Hidalgo en Guanajuato Chile 18 de septiembre 1810 España La Junta de Gobierno de Chile marcó el inicio; luego guerra contra fuerzas realistas hasta lograr la independencia Brasil 7 de septiembre de 1822 Portugal Fue un proceso menos violento que el de algunas colonias españolas; se proclamó, hubo negociaciones importantes lideradas por Dom Pedro I Belice 21 de septiembre de 1981 Reino Unido Fue la última colonia británica continental en América

Herencia hispana

De acuerdo con el sitio del National Museum of the American Latino en EE. UU., el llamado mes de la herencia hispana se celebra todos los años del 15 septiembre al 15 de octubre para rendir homenaje a las contribuciones fundamentales que ha tenido la comunidad latina en el crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Debido a que abarca fechas en que varios países de América celebran el aniversario de su independencia.

15 de septiembre: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

16 de septiembre: México

18 de septiembre: Chile

21 de septiembre: Belice

7 de septiembre: Brasil

9 naciones del mundo que también celebran su independencia en septiembre

Además de México y las naciones de América, también estos países celebran en septiembre su independencia, un mes que parece marcado por la libertad: