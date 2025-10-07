A dos años de conflicto: Hamás acepta entregar armas a Egipto, pero rechaza comité internacional

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El grupo islamista Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, según fuentes cercanas a las negociaciones en Sharm el Sheij, Egipto. Sin embargo, el movimiento rechazó que la gestión de la Franja de Gaza quede en manos de un comité internacional de transición, como propone el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con fuentes palestinas, Hamás está dispuesto a permitir la entrada en Gaza de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania, pero rechaza la presencia de Tony Blair como gobernador del enclave. El grupo solo acepta que el ex primer ministro británico tenga un papel de supervisión remota en el proceso.

Hamás insiste en negociar con la Autoridad Palestina

Hamás planteó que las negociaciones sobre la administración de Gaza se realicen directamente con la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La propuesta incluye que un comité administrativo afiliado al gobierno palestino asuma la gestión del territorio, mientras su jefe negociador, Jalil al Haya, encabeza el diálogo con Israel a través de mediadores.

El movimiento también pidió un alto el fuego total en la Franja y en el espacio aéreo israelí para permitir la recogida de rehenes israelíes, lo que se concretaría en un plazo máximo de una semana. Además, exigió a Estados Unidos garantías de que sus líderes podrán salir de Gaza sin ser perseguidos.

Negociaciones en Egipto avanzan con “atmósfera positiva”

Fuentes cercanas confirmaron que las conversaciones indirectas entre los equipos de Israel y Hamás continuarán este martes por la tarde, tras una primera jornada de “atmósfera positiva”. Las pláticas buscan implementar el plan de paz propuesto por Donald Trump, con Egipto y Catar como principales mediadores.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró que la entrega de los rehenes israelíes sería “el fin de la guerra en Gaza”, que inició hace dos años. Explicó que el acuerdo incluiría el canje de 48 rehenes por prisioneros palestinos, con el compromiso de que las medidas sean duraderas y no temporales.