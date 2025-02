GENERANDO AUDIO...

El Papa Francisco labora desde el hospital y sigue en tratamiento. FOTO: AFP

Luego de que se mencionara que el Papa Francisco pasó una noche tranquila en el hospital, se ha informado que mandó un mensaje de aliento a los participantes en el curso de responsables para las celebraciones litúrgicas del Pontificio Instituto de Liturgia San Anselmo.

Papa Francisco apoya desde el hospital

A pesar de la situación de salud del alto Pontífice, se ha informado que mandó un mensaje el pasado 26 de febrero a los participantes en el curso para las celebraciones litúrgicas.

Desde el Policlínico Hospital Gemelli, se ha informado que el Papa Francisco sigue con sus actividades laborales, al mismo tiempo que continúa con sus terapias para tratar la neumonía bilateral, ha informado el medio Vatican News.

En su mensaje, el dirigente de la iglesia católica se dirige también al Abad Primado del Instituto y a su Decano, donde reconoce su compromiso y destaca la importancia de los estudios sobre la liturgia en algo que ve como esencial para la vida espiritual del Pueblo de Dios.

De acuerdo con Vatican News, afirmó que, “El responsable de las celebraciones litúrgicas no es solo un profesor de teología; no es un escriba, que aplica las normas; no es un sacristán, que prepara lo necesario para la celebración… Es un maestro puesto al servicio de la oración de la comunidad”.

El Papa Francisco impulsa en su mensaje a los líderes litúrgicos a adquirir la sabiduría litúrgica a través de la oración, meditación y contemplación.

Estado de salud del Papa

Se cumplieron 15 días desde la hospitalización del Papa Francisco debido a una doble neumonía, en esta ocasión se ha mencionado que volvió a pasar una noche tranquila.

“Como en los días anteriores, la noche transcurrió tranquila y el papa está ahora descansando”, escribió la Santa Sede en un breve comunicado, horas después de confirmar que su estado de salud estaba “mejorando”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aunque su pronóstico sigue siendo “reservado”, los informes médicos de los últimos días apuntan a una progresión de mejora, especialmente con el anuncio de la remisión de una ligera insuficiencia renal.