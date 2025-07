Abogado de Ovidio revira al Gobierno mexicano: “50 años sin buscar al ‘Mayo’ y ahora sí lo quiere”

GENERANDO AUDIO...

Ismael Mario Zambada García, conocido como el “Mayo”. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno continuará insistiendo para que Estados Unidos dé información sobre la captura de Ismael “Mayo” Zambada; sin embargo, Jeffrey Lichtman, abogado que ha representado a figuras del crimen organizado, como a Ovidio Guzmán, cuestionó en redes sociales el “repentino” interés del Gobierno mexicano.

“¿Por qué ahora sí?”, responde abogado en EE. UU.

La declaración generó la reacción inmediata de Lichtman.

“Durante 50 años no mostraron interés en llevarlo ante la justicia en México. Ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”, escribió en su cuenta de X (@JHLichtmanLaw), en una crítica directa a la postura del Gobierno de Sheinbaum.

La respuesta del abogado se dio en el post de una periodista, quien subió un video que muestra a la presidenta Sheinbaum siendo interrogada sobre el tema del “Mayo” Zambada.