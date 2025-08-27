Abren cápsula del tiempo de Lady Di tras 30 años: esto hallaron

GENERANDO AUDIO...

Más de tres décadas después, una cápsula del tiempo enterrada en 1991 por Lady Di en el hospital Great Ormond Street de Londres fue abierta este miércoles 27 de agosto de 2025, revelando objetos inéditos que la princesa de Gales colocó dentro.

Dentro de la caja de madera forrada con plomo se encontraron artículos cotidianos de los años 90: un disco de Kylie Minogue, una televisión de bolsillo, una calculadora solar, monedas británicas, un cómic, una cámara desechable y hasta semillas de árboles en una botella, informó el hospital Great Ormond Street, donde fue enterrada.

Recuerdos ocultos de Lady Di salen a la luz

La cápsula fue enterrada durante la colocación de la primera piedra de un edificio del hospital, en 1991. Diana fue nombrada presidenta de honor del complejo, inaugurado en 1994, y quiso incluir objetos que representaran la vida cotidiana de aquella época.

Aunque se planeaba abrirla dentro de “cientos de años”, la necesidad de espacio para una nueva unidad de oncología pediátrica adelantó el hallazgo. Participaron en la apertura trabajadores que estuvieron presentes hace más de tres décadas y personas nacidas en aquel año.

Objetos y memorias de una época

Además de artículos tecnológicos, la caja guardaba una fotografía de Lady Di, un holograma de un copo de nieve, un ejemplar del periódico The Times y una hoja de papel reciclado. Los objetos fueron elegidos por Diana junto a dos niños que ganaron un concurso.

Janet Holmes, empleada del hospital en 1991, recordó emocionada: “Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo. Le había comprado uno a mi marido para cuando descansaba en su autobús. ¡Eran carísimos entonces!”.