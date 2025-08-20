Accidente en Afganistán: sube a 76 el saldo de muertos tras choque de autobús

| 10:25 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
Foto: AFP

El saldo de muertos por el accidente de un autobús en Afganistán aumentó a 76 víctimas, informaron autoridades de la provincia de Herat este miércoles 20 de agosto. El vehículo transportaba a migrantes afganos que regresaban desde Irán hacia Kabul cuando se registró la tragedia.

De acuerdo con el portavoz del gobierno provincial, Yousuf Saeedi, además de los fallecidos, tres personas permanecen gravemente heridas tras el impacto.

Choque e incendio en Herat

La policía local detalló que el accidente ocurrió en el distrito de Guzara, cerca de la ciudad de Herat, cuando el autobús colisionó con una motocicleta y un camión cisterna cargado con combustible, lo que provocó un incendio de grandes proporciones.

El siniestro sucedió la noche del martes y, por la magnitud del choque, fue considerado uno de los más mortales de los últimos años en Afganistán, según reportó la agencia estatal Bakhtar.

Migración forzada y retorno desde Irán

El autobús trasladaba a afganos que regresaban a su país tras haber residido en Irán. Solo en lo que va de 2025, más de 1.5 millones de personas han retornado a Afganistán desde Irán y Pakistán, de acuerdo con la ONU, luego de que ambos países expulsaran a migrantes que habían acogido durante décadas.

Tragedia con saldo letal

El hecho refleja las precarias condiciones en las que miles de afganos intentan regresar a su país en medio de una crisis migratoria. Para las autoridades locales, el accidente de este martes se suma a la lista de las tragedias viales más severas registradas en el país en los últimos años.

