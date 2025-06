En los últimos 12 meses, varios accidentes aéreos han estremecido al mundo por su magnitud y número de víctimas. Desde India hasta Corea del Sur, estos siniestros dejaron cientos de muertos y se convirtieron en algunos de los eventos más trágicos del transporte aéreo reciente. A continuación, un recuento de los peores desplomes de aeronaves.

El 12 de junio de 2025, un avión de Air India con destino a Londres se estrelló poco después del despegue desde Ahmedabad. A bordo viajaban 242 personas y el siniestro ocurrió en una zona residencial habitada por médicos y sus familias. Según autoridades, al menos una persona sobrevivió.

La policía local informó que el número de muertos ascendió a más de 290 personas.

El 29 de enero de 2025, un avión regional de American Airlines colisionó con un helicóptero militar Black Hawk y ambos se estrellaron en el río Potomac, cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan, en Washington, Estados Unidos. El accidente dejó más de 60 fallecidos.

Ese mismo día, 29 de enero, en Sudán del Sur, un avión con 21 personas a bordo se estrelló cerca de campos petrolíferos en el estado de Unidad. El aparato se dirigía a la capital Juba y se precipitó poco después del despegue. Murieron al menos 20 personas, y sólo una logró sobrevivir.

El 29 de diciembre de 2024, un vuelo de Jeju Air procedente de Bangkok sufrió un accidente en el aeropuerto de Muan, al suroeste de Corea del Sur. El avión, con 181 personas a bordo, aterrizó sin tren de aterrizaje y explotó tras chocar contra un muro de concreto.

El impacto dejó 179 muertos. Se investiga si un choque con aves provocó el siniestro. Éste es considerado el peor desastre aéreo en la historia del país.

El 25 de diciembre de 2024, un avión de Azerbaijan Airlines fue desviado a Kazajistán tras sufrir daños presuntamente causados por un disparo accidental desde tierra en Rusia. El vuelo internacional J2-8243, un Embraer E190, se estrelló matando a 38 personas.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que el incidente fue producto de un error militar, aunque Moscú no ha confirmado esta versión.

El 24 de julio de 2024, un avión de Saurya Airlines se estrelló al despegar de Katmandú. A bordo viajaban 19 personas, entre ellas 17 empleados de la empresa. Murieron 18 personas, sólo el piloto sobrevivió. Según la autoridad de aviación civil, el vuelo tenía fines técnicos o de mantenimiento.

Tragic 💔#Kathmandu 🇳🇵 : A private airlines plane crashed at Tribhuvan International Airport after skidding off the runway during takeoff. The Shaurya Airlines plane was departing for Pokhara with 19 passengers. 18 people died , only the pilot survived. Om Shanti🙏🏻#Nepal…