Foto: Reuters

Activistas del colectivo Futuro Vegetal lanzaron pintura biodegradable sobre la obra “Primer homenaje a Cristóbal Colón” del artista José Garnelo, ubicada en el Museo Naval de Madrid, durante la mañana del domingo 12 de octubre.

Los manifestantes desplegaron una pancarta con el mensaje: “12 de octubre, nada que celebrar. Justicia eco-social”, en alusión a las conmemoraciones por el Día Nacional de España, jornada que coincide con el aniversario del arribo de Cristóbal Colón al continente americano.

Protesta con mensaje político

El colectivo explicó que su acción busca respaldar las demandas históricas de los pueblos indígenas por reparaciones ante la ocupación de sus territorios. Durante la jornada, España realizó su tradicional desfile militar, con paracaidistas, bandas y una exhibición aérea.

Antecedentes del grupo

Futuro Vegetal ya ha protagonizado otras manifestaciones similares. En agosto, integrantes del grupo arrojaron pintura sobre la Sagrada Familia de Barcelona para denunciar la falta de acción del gobierno frente a los incendios forestales que han afectado al país.

El colectivo se define como un movimiento de desobediencia civil y acción directa, cuyo objetivo es combatir la crisis climática promoviendo un sistema agroalimentario basado en plantas.