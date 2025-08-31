Activistas lanzan pintura sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona

GENERANDO AUDIO...

Lanzan pintura en la Sagrada Familia por protesta climática. Foto: Cuartoscuro

Dos integrantes del colectivo ecologista Futuro Vegetal lanzaron pintura roja y negra sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona, como parte de una protesta contra lo que denominaron inacción gubernamental frente a la crisis climática que, según el grupo, ha intensificado los incendios forestales en España.

Protesta en la Sagrada Familia por crisis climática

El grupo difundió un video en el que se observa cómo las dos activistas rocían la pintura en una columna del templo diseñado por Antoni Gaudí, mientras gritan “justicia climática”. Inmediatamente después fueron detenidas por personal de seguridad.

En un comunicado, Futuro Vegetal sostuvo: “Con esta protesta, el colectivo ecologista denuncia la falta de medidas del Gobierno actual contra la crisis climática y la repercusión de esta en los incendios que han asolado la península y gran parte de Europa este verano”.

Futuro Vegetal y antecedentes de protestas

La organización, vinculada a movimientos internacionales de corte ambientalista, ha realizado múltiples manifestaciones en distintos espacios públicos y privados. En 2022, miembros del grupo se adhirieron con pegamento a los marcos de pinturas de Francisco de Goya en el Museo del Prado, en Madrid. También arrojaron pintura sobre un superyate en Ibiza, presuntamente propiedad de Nancy Walton Laurie, heredera de Walmart, y contra una residencia del futbolista Lionel Messi en la misma isla.

En 2024, la policía española informó sobre la detención de 22 integrantes de Futuro Vegetal, incluidos tres dirigentes y los responsables de la acción en el Prado.

Incendios forestales en España y contexto climático

El ataque con pintura a la Sagrada Familia en Barcelona ocurre en medio de una temporada marcada por los incendios forestales en España, que de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), han dejado cuatro víctimas mortales y devastado más de 350 mil hectáreas en agosto.

El gobierno español ha señalado que estos siniestros representan “una de las mayores catástrofes medioambientales” recientes y los ha vinculado con los efectos del cambio climático. La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, declaró el sábado que la situación de emergencia estaba “llegando a su fin”.

