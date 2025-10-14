¿Qué dice el acuerdo de paz por Gaza firmado en Medio Oriente?

| 20:37 | Alejandra Guzmán | Reuters
Gaza
Foto: Reuters

Israel y Hamás acordaron la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que contempla un alto el fuego y un canje de prisioneros que podría ser un primer paso para poner fin a la guerra de dos años que ha convulsionado Oriente Próximo.

¿Qué se sabe del acuerdo de paz por Gaza?

A poco más de 2 años de haber iniciado el conflicto entre Hamás e Israel que derivó en constantes ataques a la Franja de Gaza. El grupo terrorista confirmó que había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra.

Como parte del acuerdo entre ambos bandos destaca:

  • Una retirada israelí de Gaza

Según el acuerdo, cesarán los combates, Israel retirará a sus soldados a la llamada línea amarilla en Gaza. De acuerdo con una fuente de seguridad israelí, esa es la frontera para una retirada inicial israelí, según el plan de Trump.

[TE PUEDE INTERESAR: Pareja de mexicana y 19 secuestrados más regresan a casa tras 2 años cautivos en Gaza]

  • El intercambio de rehenes y prisioneros

Hamás liberará a todos los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros retenidos por el Estado judío. En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que conduciría a una “paz duradera”.

El intercambio contempla la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos.

  • Ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

El acuerdo también destaca que se permitiría la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica para socorrer a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

[TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados tras más de dos años en Gaza?]

El plan de Trump también contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización, que podría empezar a tomar forma cuando los ministros europeos y los altos cargos de los Estados árabes se reúnan en París. También debatirán cuestiones como la futura gobernanza de Gaza, la ayuda, la reconstrucción y la desmilitarización.

