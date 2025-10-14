¿Qué dice el acuerdo de paz por Gaza firmado en Medio Oriente?

GENERANDO AUDIO...

Israel y Hamás acordaron la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que contempla un alto el fuego y un canje de prisioneros que podría ser un primer paso para poner fin a la guerra de dos años que ha convulsionado Oriente Próximo.

¿Qué se sabe del acuerdo de paz por Gaza?

A poco más de 2 años de haber iniciado el conflicto entre Hamás e Israel que derivó en constantes ataques a la Franja de Gaza. El grupo terrorista confirmó que había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra.

Como parte del acuerdo entre ambos bandos destaca:

Una retirada israelí de Gaza

Según el acuerdo, cesarán los combates, Israel retirará a sus soldados a la llamada línea amarilla en Gaza. De acuerdo con una fuente de seguridad israelí, esa es la frontera para una retirada inicial israelí, según el plan de Trump.

El intercambio de rehenes y prisioneros

Hamás liberará a todos los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros retenidos por el Estado judío. En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que conduciría a una “paz duradera”.

El intercambio contempla la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos.

Ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

El acuerdo también destaca que se permitiría la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica para socorrer a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

El plan de Trump también contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización, que podría empezar a tomar forma cuando los ministros europeos y los altos cargos de los Estados árabes se reúnan en París. También debatirán cuestiones como la futura gobernanza de Gaza, la ayuda, la reconstrucción y la desmilitarización.