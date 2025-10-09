Acuerdo entre Israel y Hamás: alto el fuego en Gaza, liberación de rehenes, próximos pasos y reacciones

GENERANDO AUDIO...

Cientos celebran en calles de Gaza el histórico acuerdo. Foto: AFP

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un histórico acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

La AFP informó que, según fuentes cercanas a las negociaciones, el pacto se firmará en Egipto, tras cuatro días de maratónicas conversaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.

La hora de entrada en vigor del acuerdo se anunciará más tarde, y la liberación de los rehenes vivos dependerá “de las condiciones sobre el terreno” en Gaza, indicó una fuente del movimiento islamista a la AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la jornada como “un gran día para Israel” y convocó a su gabinete para ratificar el acuerdo a las 15:00 (horario local). Según su oficina, el pacto solo entrará en vigor tras esa aprobación. No obstante, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, adelantó que votará en contra.

En la devastada ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, miles de palestinos celebraron el anuncio con gritos y bailes, mientras en Tel Aviv, familiares de los cautivos se abrazaban al conocer la noticia.

Canje de rehenes por prisioneros y retiro de tropas israelíes

Un funcionario de Hamás confirmó a la AFP que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes vivos a cambio de alrededor de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

El ejército israelí prepara su repliegue de la Franja de Gaza, donde controla aproximadamente el 75 % del territorio, como parte de las condiciones del pacto.

Trump celebró el anuncio y afirmó estar “muy orgulloso” de que “todos los rehenes serán liberados pronto” y que Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia “una paz fuerte, duradera y eterna”.

Según el mandatario, los rehenes “regresarían el lunes”, incluidos los cuerpos de quienes perdieron la vida durante el cautiverio.

Antes del anuncio oficial, Trump adelantó que planea visitar Oriente Medio a finales de semana.

Ayuda humanitaria y desarme de Hamás

En un comunicado, Hamás confirmó que el acuerdo “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada israelí del territorio y la entrada de ayuda humanitaria”. El movimiento pidió a Trump y a los países mediadores vigilar el cumplimiento por parte de Israel.

Fuentes palestinas, citadas por la AFP, informaron que durante los primeros cinco días de tregua entrarán al menos 400 camiones diarios con ayuda humanitaria a la Franja.

El plan de paz de Trump, de 20 puntos, incluye además la retirada gradual del ejército israelí y el desarme de Hamás, con el objetivo de establecer las bases de una paz permanente.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y a inicios de 2025, permitieron el intercambio de rehenes y prisioneros, aunque sin lograr un alto el fuego duradero.

Líderes del mundo reaccionan al pacto entre Hamás e Israel

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, celebró el anuncio del acuerdo “para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en Gaza tras dos años de sufrimiento”. Lo calificó como un “momento histórico” que “abre la puerta a la esperanza” de una región más justa y estable.

Arabia Saudita también elogió el pacto y expresó su deseo de que sea el inicio de una paz justa y duradera, además de garantizar la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

Jordania destacó que el acuerdo debe conducir al fin de la guerra, al canje de rehenes y prisioneros, y a la llegada urgente de ayuda humanitaria.

El primer ministro británico, Keir Starmer, describió el pacto como "un profundo momento de alivio que se sentirá en todo el mundo" y pidió su aplicación "sin demora".

Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló de una "inmensa esperanza" y abogó por una solución política basada en dos Estados, afirmando que Francia está dispuesta a contribuir a ese objetivo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo y dijo esperar que sea "el comienzo de una paz justa y duradera", llamando a "dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro con justicia y memoria".

, celebró el acuerdo y dijo esperar que sea “el comienzo de una paz justa y duradera”, llamando a “dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro con justicia y memoria”. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, acogió con satisfacción el anuncio de Trump y expresó su esperanza de que conduzca a la creación de un Estado palestino independiente.

Gaza tras dos años de guerra

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, mientras que la ofensiva israelí posterior causó más de 67.000 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.

La ONU declaró el estado de hambruna en parte del territorio, mientras que investigadores independientes acusan a Israel de cometer un “genocidio”, algo que el gobierno israelí niega categóricamente.

Un estudio publicado en la revista The Lancet y financiado por la UNRWA revela que uno de cada seis niños en Gaza sufre desnutrición aguda debido al conflicto.