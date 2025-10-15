GENERANDO AUDIO...

Acusan a régimen de Maduro por muerte de ex militar venezolano en Chile. AFP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, vinculó directamente al régimen de Nicolás Maduro con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile en febrero de 2024. Durante su gira por Italia, el mandatario afirmó que uno de los principales sospechosos del crimen es el propio Gobierno venezolano.

En un acto conmemorativo por el atentado de 1975 contra el exministro Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, Boric dijo que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”. Agregó que en Chile existe el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en el que “uno de los sospechosos es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria”.

Fiscalía chilena apunta a Diosdado Cabello

A inicios de octubre, el Ministerio Público de Chile reiteró que existen antecedentes que vinculan a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, con el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. El fiscal Héctor Barros, encargado de la investigación, afirmó que hay pruebas que podrían llevar a solicitar su extradición.

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño. Diez días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo cemento en una zona periférica de Santiago. Según el fiscal Barros, “la verdad de la investigación es una y lo que podemos probar es otra, pero existen antecedentes claros que apuntan a Diosdado Cabello”. Aunque la Constitución venezolana no contempla extradición, el funcionario sostuvo que se trata de un crimen político.

Respaldo de Edmundo González

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, respaldó las declaraciones de Boric y afirmó que el régimen de Maduro “no es un tema ideológico, sino de valores y respeto a la vida humana”.

Recordó que Chile llevó el caso de Ojeda ante la Corte Penal Internacional, lo que refuerza su carácter transnacional. González agregó que las palabras de Boric “se basan en hechos comprobados”.

13 imputados por el crimen de Ronald Ojeda

Hasta ahora, 13 personas permanecen en prisión preventiva por el asesinato del exmilitar venezolano y 26 fueron detenidas por su relación con la organización criminal Los Piratas, brazo del Tren de Aragua en Chile.

El caso ha generado tensiones entre los gobiernos de Chile y Venezuela. La administración de Boric sostiene la tesis del “móvil político” y ha advertido que recurrirá a la Corte Penal Internacional si se confirma la participación de altos funcionarios venezolanos.

Testimonios y nuevos antecedentes en la investigación

De acuerdo con una investigación de Chilevisión, un testigo clave declaró que Diosdado Cabello ordenó y financió el secuestro de Ojeda a través del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, aseguró que la implicación del Gobierno venezolano “no es una especulación”, sino una hipótesis con sustento en evidencia recopilada. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se esperan más revelaciones que podrían generar atención internacional.

Quién era Ronald Ojeda

Ronald Ojeda formaba parte del grupo Movimiento por la Libertad y la Democracia, integrado por militares venezolanos opositores al chavismo. Se le arrestó en 2017 por presunta rebelión, logró escapar ese mismo año y obtuvo asilo político en Chile en 2023.

En febrero de 2024 se le secuestró en su departamento por hombres que se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones. Encontraron su cuerpo diez días después en la comuna de Maipú, en Santiago.