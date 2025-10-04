Aeropuerto de Múnich, en segunda noche consecutiva de cierre por drones

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El aeropuerto de Múnich, Alemania, cerró el viernes por segunda noche consecutiva debido a una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa.

El aeródromo del sur de Alemania ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3 mil pasajeros. El tráfico aéreo se había reanudado en la mañana y durante la jornada transcurrió con normalidad antes de la nueva interrupción.

[TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Múnich cierra por avistamiento de drones]

“La noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso, debido a avistamientos de drones no confirmados”, informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche.

Los primeros avistamientos de drones del jueves ocurrieron a las 20:30 hora local en zonas cercanas al aeródromo, incluyendo las localidades de Freising y Erding, según informó la policía. Luego se divisaron cerca del perímetro del aeropuerto alrededor de las 21:05 horas, lo que provocó el cierre de la instalación.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente como una “nueva advertencia” en el periódico Bild. Dobrindt, además, hizo un llamado a “derribar los drones en lugar de esperar”.

El gobierno del canciller Friedrich Merz comenzará el miércoles la revisión de las leyes sobre policía y seguridad aérea para autorizar al ejército a destruir drones, una misión que hasta ahora estaba asignada únicamente a la policía.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



