Aeropuerto de Múnich cierra por avistamiento de drones

Foto: AFP

El aeropuerto alemán de Múnich informó la madrugada de este viernes que el avistamiento de drones el jueves por la noche obligó al control de tráfico aéreo a suspender las operaciones, provocando la cancelación de 17 vuelos y afectaciones en los viajes de casi 3 mil pasajeros.

Asimismo, informó en su comunicado que otros 15 vuelos de llegada fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, lo que supone la última interrupción de la aviación europea por drones, después de que los avistamientos cerraran temporalmente los aeropuertos de Dinamarca y Noruega la semana pasada.

After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Los responsables del control del tráfico aéreo alemán restringieron las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22:18 hora local del jueves, y posteriormente las suspendieron por completo debido a varios avistamientos de drones, añadió.

Mientras que el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 indicó que el aeropuerto permanecería cerrado hasta las 4:59 hora local de este viernes. El primer vuelo de llegada del viernes está previsto para las 5:25 horas, mientras que la primera salida está programada para las 5:50, según muestra la página web del aeropuerto.

Múnich en alerta

Múnich ya se encontraba en estado de alerta esta semana cuando su popular Oktoberfest fue cerrado temporalmente debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.

Dinamarca no ha llegado a decir quién cree que es el responsable de los incidentes ocurridos en su espacio aéreo la semana pasada, que interrumpieron el tráfico aéreo en varios aeropuertos, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sugerido que podría ser Rusia.

Los líderes de la Unión Europea respaldaron el miércoles los planes para reforzar las defensas del bloque contra los drones rusos. El presidente ruso, Vladimir Putin, bromeó el jueves diciendo que ya no volaría drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.