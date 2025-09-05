Agosto 2025 iguala al de 2024: los meses más calurosos en la historia de España

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El mes de agosto de 2025 alcanzó una temperatura promedio de 25 ºC, igualando a la de 2024 y convirtiéndose junto a ese año en los agostos más cálidos en la historia de España, informó este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la agencia, este registro significa 2 ºC por encima de la media histórica del mes, lo que confirma la tendencia de veranos cada vez más extremos en el país.

Agosto con ola de calor más larga en España

La Aemet destacó que agosto fue “extremadamente cálido”, con una ola de calor que se prolongó durante 16 días, la más intensa registrada hasta ahora. En ese periodo, se alcanzaron picos de 45,8 ºC en el sur del país.

El calor extremo también avivó una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años, que dejaron cuatro personas muertas y más de 350.000 hectáreas quemadas.

Tres años seguidos con récords históricos

España lleva tres años consecutivos con temperaturas récord en verano, con múltiples olas de calor y marcas históricas. Desde 1975 se han contabilizado 77 olas de calor, de las cuales seis tuvieron anomalías de 4 ºC o más, y cinco de ellas ocurrieron desde 2019.

Los expertos advierten que esta aceleración muestra el impacto del cambio climático, que intensifica fenómenos como las olas de calor, sequías y episodios extremos en Europa y el mundo.