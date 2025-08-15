GENERANDO AUDIO...

La reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, tiene la atención de casi todo el mundo; y entre las muchas cosas que han llamado la atención, están las aeronaves presidenciales. Mientras Trump viaja en el emblemático Air Force One, Putin aterriza en su imponente Ilyushin Il-96-300PU, un aparato tan enigmático como cargado de simbolismo.

El encuentro, en la Base Aérea Elmendorf-Richardson, busca abrir un canal de negociación sobre la guerra en Ucrania, en la que Moscú mantiene el control de una quinta parte del territorio ucraniano. Putin no pisaba suelo occidental desde que ordenó la invasión en febrero de 2022.

Air Force One vs. Il-96-300PU

El Air Force One, un Boeing 747-200B modificado, es célebre por su capacidad de reabastecerse en vuelo, sus tres niveles —incluyendo consultorio médico y oficinas— y su robusto blindaje contra amenazas.

Además, tiene un sistema electrónico para soportar el pulso electromagnético de una explosión nuclear. Cuenta también con una suite presidencial, sala de prensa, sala de conferencias y comedor. Una sala de tripulación con cabina de vuelo y centro de comunicaciones. Puede transportar a 26 personas de la tripulación y 70 pasajeros.

En el otro extremo, el Il-96-300PU, apodado el “Kremlin volador”, es un reactor de cuatro motores con autonomía intercontinental de más de 11 mil kilómetros y velocidad de crucero de 900 km/h. Operado por la aerolínea estatal Rossiya, este modelo es una versión de lujo y alta seguridad del Il-96 civil, adaptada para funcionar como centro de mando aéreo.

Aunque su interior es un secreto de Estado, se sabe que cuenta con salas de conferencias, despachos privados, sistemas de comunicación cifrados y avanzadas contramedidas de guerra electrónica. “No es solo una suite, es un panel de control y una oficina en el aire”, explicó Oleg Glushkov, diseñador jefe adjunto de la aeronave.

El Il-96-300PU puede transportar hasta 262 pasajeros en una configuración de dos clases. Se sabe que cuenta con una cabina de cristal, controles de vuelo por cable y winglets para una mayor eficiencia.

El pasado 14 de agosto, varios Il-96-300 de la Escuadrilla Especial de Vuelo partieron de Moscú rumbo a Anchorage, algo poco visto desde el inicio de la guerra. Las aeronaves recibieron permisos especiales para entrar en espacio aéreo estadounidense.

La elección de Alaska como sede no es casual, se trata del territorio estadounidense más próximo a Rusia —apenas separados por el estrecho de Bering— y con un pasado histórico que recuerda la cesión del estado a Estados Unidos en el siglo XIX.

