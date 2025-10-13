GENERANDO AUDIO...

La cumbre por la Paz en Gaza se llevó a cabo en Egipto. Reuters

Más de 20 líderes internacionales se dieron cita este lunes en Sharm el Sheij, Egipto, para participar en la Cumbre por la Paz en Gaza, encabezada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo egipcio Abdel Fattah el-Sisi, con el propósito de consolidar el alto el fuego en Gaza y discutir los mecanismos para implementar el plan de paz de 20 puntos propuesto por la administración estadounidense.

El encuentro, considerado uno de los mayores esfuerzos diplomáticos desde el inicio del conflicto, reunió a mandatarios de Europa, Asia y Medio Oriente, en un intento por sentar las bases de una paz duradera tras dos años de enfrentamientos que han dejado más de 68 mil palestinos fallecidos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Participación de líderes europeos en la Cumbre por la Paz

Entre los asistentes destacó la presencia del presidente Emmanuel Macron, quien viajó a Egipto para discutir con Donald Trump y con los socios regionales la aplicación del plan de paz mediado junto con Qatar, Egipto y Turquía.

El Palacio del Elíseo informó que el objetivo del plan es establecer un alto el fuego permanente, garantizar la liberación de todos los rehenes y restablecer el acceso humanitario pleno a Gaza.

Macron también reafirmó el compromiso de Francia con una solución de dos Estados como base para lograr una paz duradera, seguridad y reconstrucción en la región.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantuvo conversaciones previas con líderes de Europa y Medio Oriente antes de la ceremonia. Su participación busca fortalecer las condiciones para una tregua sostenible y un proceso político estable en el enclave palestino.

Avances del plan de Trump y liberación de rehenes

Horas antes de la cumbre, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, como parte del acuerdo de alto el fuego impulsado por Donald Trump. El presidente estadounidense calificó el hecho como “un nuevo comienzo”, destacando que la liberación está vinculada al plan de 20 puntos que contempla también la excarcelación de 2 mil palestinos detenidos.

El mandatario estadounidense fue recibido en Israel antes de su llegada a Egipto, donde se reunió con familiares de los rehenes y pronunció un discurso en el Parlamento israelí (Knéset). Es su participación aseguró que el acuerdo marca “el fin de una era de terror y el inicio de una nueva etapa para Oriente Medio”.

Los ejes de la Cumbre por la Paz en Gaza

Durante la cumbre, los participantes debatieron los mecanismos de reconstrucción de Gaza. También el papel de los países árabes en la etapa de transición y la creación de un fondo internacional de desarrollo.

Entre los asistentes estuvieron:

El rey de Jordania

Los presidentes de Francia, España y del Consejo Europeo

El primer ministro del Reino Unido

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás

El gobierno egipcio destacó que la reunión tiene como fin “intensificar los esfuerzos por la paz y abrir una nueva etapa de seguridad y estabilidad”.

Una tregua bajo observación internacional

La Administración Trump aseguró que la Cumbre por la Paz en Gaza marca “el inicio de una nueva era de estabilidad regional”. Aunque reconoció que aún quedan pendientes temas como el desarme de Hamás y la gobernanza de Gaza tras la retirada de las tropas israelíes.

Actualmente, la entrada de ayuda humanitaria continúa bajo supervisión israelí. Por cuarto día consecutivo, centenares de camiones con alimentos y medicinas cruzaron hacia Gaza, en un intento por aliviar la crisis humanitaria.

Mientras tanto, medio millón de desplazados palestinos intenta regresar a sus hogares destruidos. Por otro lado las autoridades locales estiman que al menos 10 mil cuerpos permanecen bajo los escombros.

Reacciones en Israel y próximos pasos

En Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que la retirada militar de Gaza “no implica el fin de la lucha contra el terrorismo” y ordenó a su ministro de Defensa continuar con la eliminación de túneles de Hamás.

En contraste, los países participantes en la cumbre coincidieron en que la prioridad inmediata es mantener el alto el fuego, acelerar la reconstrucción y reabrir canales diplomáticos entre Israel y el mundo árabe.