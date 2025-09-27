GENERANDO AUDIO...

Petro respondió en X tras la revocación de su visa. Foto: Reutres

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió en su cuenta de X después de que el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), revocara su visa por declaraciones durante una manifestación propalestina en Nueva York.

Petro publicó un mensaje extenso en el que criticó la política internacional sobre Gaza, pidió evitar ataques a civiles y lanzó la advertencia: “Aléjese de Hitler, aún es tiempo” dirigida a Donald Trump.

En su publicación, Petro calificó como genocidio episodios históricos en Colombia y vinculó a estructuras mafiosas con el Estado en el pasado. Reiteró su rechazo a la violencia en Gaza, dijo que no se deben “matar bebés” y afirmó que la humanidad debe responder ante crímenes contra civiles. También narró episodios personales y dijo que no necesita la visa de EE.UU., porque volverá solo si es invitado por su pueblo.

“No mate usted la libertad, mis ancestros vivieron hace 30.000 años en América y construyeron lenguas, y arte y civilización. Sus ancestros apenas llegaron hace un siglo, pero eso no importa, usted es bienvenido en América, tierra de la libertad y en el país de Bolívar: la Gran Colombia, no se prohibirá que cualquier ciudadano de los EE. UU. entré porque somos libres. Pero no entrará ningún criminal de guerra ni mucho menos un criminal contra la humanidad” Gustavo Petro, presidente de Colombia

La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.



Nunca en ningún país… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

La protesta en Nueva York

El Departamento de Estado informó que revocó la visa de Petro por “actos temerarios e incendiarios” durante la manifestación en las inmediaciones de la Asamblea General de la ONU.

Videos difundidos muestran a Petro participando en la marcha y convocando a soldados a desobedecer órdenes que impliquen atacar a civiles. Medios colombianos reportaron que Petro abordó un vuelo rumbo a Bogotá tras los hechos.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado comunicaron la medida de revocar la visa por considerar que Petro incitó a la violencia. Por su parte, Petro defendió su postura y dijo que sus declaraciones están amparadas por su derecho a opinar y por su condición como jefe de Estado.

Las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos podrían enfrentar nuevas tensiones en los próximos días, en especial sobre el manejo político del conflicto en Gaza.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]