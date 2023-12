Entregaron miles de dólares: emiten alerta por uso de inteligencia artificial para estafar a familiares de migrantes

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta para los delincuentes para estafar a familiares de migrantes en su camino a Estados Unidos.

Es la organización estadounidense de asesoría y apoyo a migrantes 1800 Migrante, con sede en Nueva York, quien emitió una alerta regional, advirtiendo el uso de esta tecnología por parte del crimen organizado.

Al respecto, detalló que el origen del caso se dio cuando la organización emitió un boletín de ayuda para localizar a una migrante ecuatoriana que desapareció al cruzar la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia El Paso, Texas.

Publicaron fotografías y datos de la mujer con el objetivo de recibir información para su ubicación.

De acuerdo con 1800 Migrante, el presunto traficante de personas informó que la mujer ecuatoriana “ya no está con nosotros, ahora está en el cielo”.

Sin embargo, los familiares en Ecuador continuaron la búsqueda al no contar con el cuerpo.

En Estados Unidos, parientes de la misma desaparecida recibieron mensajes indicando que personas habían “rescatado” a la migrante, la curaron y estaba en camino a la Unión Americana.

Asimismo, preguntaron en dónde querían que fuera entregada y quién se haría cargo de los “costos del viaje”.

Tras la noticia, la familia confiada acordó pagar y así tenerla de regreso, no sin antes pedir pruebas de vida que no se trataran de fotos por la facilidad de manipularse con programas de diseño.

A cambio, los criminales utilizaron software con inteligencia artificial para “hacer hablar las fotos y sobreponer imágenes de la ecuatoriana sobre alguna otra mujer que sirvió de modelo”, indicó William Murillo, vocero y cofundador de 1800 Migrante.

El resultado fue inmediato, los familiares terminaron engañados al “ver que estaba viva” y empezaron a enviar dinero y coordinar el punto de entrega de la migrante dentro de los Estados Unidos.

Cuando llegó el día acordado, los sospechosos nunca se presentaron, estafando a los parientes con más de 12 mil dólares, dinero que enviaron a los delincuentes en México, adicional a los 18 mil dólares pactados por el viaje inicial, con un perjuicio económico a la familia ecuatoriana que ya supera los 20 mil dólares.

“Las imágenes pueden ser engañosas para un ojo que no está entrenado, al menos se quedaron con las imágenes, son lo único que tienen porque los coyoteros utilizaron mensajería encriptada, los videos enviados no pudieron ser guardados porque no lo permitía y una vez vistos, desaparecían, se tiene copia de los videos porque los familiares pudieron grabarlos con otro celular desde sus pantallas porque ni siquiera eso tuvieran”.

William Murillo, vocero y cofundador de 1800 Migrante.