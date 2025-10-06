Alertan por ataque a Embajada de EE. UU. en Venezuela; revelan presunto plan de “extremistas”

GENERANDO AUDIO...

La embajada se encuentra en Caracas, Venezuela. Foto: AFP

Venezuela advirtió este lunes 6 de octubre de 2025 a Estados Unidos sobre un presunto plan de “extremistas” para colocar “explosivos” en su embajada en Caracas, en medio de la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El jefe de la delegación venezolana para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, informó que la advertencia fue enviada por diferentes canales diplomáticos.

“Por tres vías distintas hemos advertido al Gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza”, declaró Rodríguez, quien también preside el Parlamento venezolano.

Intentan colocar explosivos en la Embajada de EE. UU.

El funcionario detalló que “mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la Embajada de Estados Unidos. (…) Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos permanecen rotas desde 2019, luego de que Washington no reconociera la primera reelección del presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, la embajada estadounidense en Caracas continúa ocupada por algunos empleados locales.

Venezuela refuerza seguridad diplomática

De acuerdo con Rodríguez, la advertencia también fue comunicada a una embajada europea, cuyo nombre no fue revelado, con el propósito de que informara a Washington sobre la amenaza detectada.

El gobierno venezolano ha señalado en diversas ocasiones la existencia de planes conspirativos atribuidos a sectores de la oposición, a los que responsabiliza de buscar la desestabilización política y social del país.

Rumores sobre refugio de María Corina Machado

Durante las últimas semanas, en redes sociales han circulado rumores sobre el supuesto refugio de la líder opositora María Corina Machado en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Sin embargo, su paradero no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Ni el gobierno venezolano ni el estadounidense han emitido declaraciones que confirmen esta información.

La oposición venezolana, encabezada por Machado, continúa reclamando la victoria en las elecciones presidenciales de 2024, mientras que la segunda reelección de Nicolás Maduro no ha sido reconocida por Estados Unidos.

Tensión por despliegue militar estadounidense

En agosto de 2025, Estados Unidos desplegó ocho buques y un submarino nuclear en aguas internacionales del sur del Caribe, frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El viernes pasado, Washington reportó su quinto ataque contra una embarcación presuntamente usada por narcotraficantes cerca de Venezuela, con saldo de cuatro personas muertas. En total, al menos 21 personas han fallecido durante estas operaciones, según datos estadounidenses.

De acuerdo con declaraciones del expresidente Donald Trump, estos ataques han sido “tan exitosos que no hay más botes en esa área del Caribe”.

El gobierno de Caracas ha denunciado que dichas acciones forman parte de un “asedio” y una “amenaza” con el fin de promover un “cambio de régimen”.

Maduro ordena movilización militar

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue de miles de soldados en las fronteras del país y llamó a civiles a alistarse. Además, dispuso maniobras militares en estados costeros y convocó para este lunes una marcha en rechazo a las “amenazas” de Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que en los últimos 45 días se han puesto en práctica planes de defensa conforme “a la progresividad de la agresión de la amenaza militar” proveniente de Estados Unidos.

