El exdiplomático mexicano Andrés Roemer será extraditado a México tras la decisión de un juez de la Corte Suprema de Israel, quien determinó rechazar una apelación que buscaba frenar su traslado.

Con esta resolución, se espera que las autoridades inicien los procedimientos para su regreso al país, donde enfrenta varias órdenes de aprehensión por violación agravada y abuso sexual.

El periodista israelí Yoav Etiel reportó que el juez Yosef Elron resolvió que Roemer —excónsul de México en San Francisco y representante ante la Unesco— no podía evadir su responsabilidad legal.

En su fallo, el magistrado expresó que el exfuncionario no debía ampararse en su religión para evitar a la justicia:

