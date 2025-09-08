Apagón deja en la oscuridad a un tercio de Cuba; acusan falla en una línea

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un apagón afectó este domingo por la noche a cinco de las 15 provincias de Cuba, lo que agrava la situación que vive la isla, donde los cortes de electricidad no dan tregua y algunas poblaciones apenas tienen luz tres horas diarias.

Cuba vive una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica, con ocho termoeléctricas obsoletas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

🔴#Ahora 19:37 Hrs. Dispara la Linea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS 220 kV provocando la desconexión del sistema desde las Tunas hasta Guantánamo. Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país. #UniónEléctrica pic.twitter.com/rPfVKLk0OS — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) September 8, 2025

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, de inversión china, de los 52 previstos para este año, no ha ayudado a disminuir los cortes. Este verano, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde alcanzan hasta 10 horas al día en algunas zonas.

Este domingo, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó en su cuenta de X que se disparó una línea de 220 Kv en el este de la isla, “provocando la desconexión del sistema”, en las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, y añadió que “se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema”.

En Santiago de Cuba, de más de un millón de habitantes, y la segunda ciudad más importante del país, Javier García, de 60 años, y su familia no lo notaron inmediatamente.

“Ya estábamos en apagón, así que nos enteramos de la avería por las redes”, dijo este ingeniero a la AFP vía telefónica, agregando con hartazgo que “a ver ahora cuándo diablos la ponen”.

En la provincia de Holguín, Maritza Saldívar, una ama de casa, dice que llevan “muchísimos días” con tres horas de electricidad en el día y tres en la noche.

“En esas tres horas tienes que correr y hacer todo: cocinar, cargar equipos”, pero “si tampoco tienes esas tres horitas, si no dan electricidad, no puedes hacer nada”, se queja porque añade que tampoco tiene gas y el carbón, con que ahora cocina, está muy caro.

La última semana se registraron jornadas de tensión en la isla. Por ejemplo, el lunes la disponibilidad de electricidad fue de mil 930 MW para una demanda de 3 mil 750 MW. Al caer la noche, la hora de mayor demanda, el déficit fue de mil 960 MW.

Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado cuatro apagones generalizados, algunos de varios días.