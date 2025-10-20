GENERANDO AUDIO...

Apagón. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Chile vive un apagón masivo debido a una falla en transmisión, reconoció Enel Distribución Chile, una de las compañías eléctricas más importantes del país latinoamericano.

Así fue el apagón masivo en Chile

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la compañía afirmó que la tarde de este lunes la falla afectó a “inicialmente el suministro eléctrico de 550 mil clientes”.

Después, la importante compañía destacó que tras labores de respuesta, la energía eléctrica había regresado a la mayor cantidad de clientes y que, para ese momento, solo había poco más de 8 mil afectados.

Finalmente, tras unas cuantas horas, Enel Distribución Chile confirmó que el servicio eléctrico se había restablecido a todos los clientes y se contaba con un “suministro normalizado”.

A través de redes sociales, diversas cuentas comenzaron a compartir imágenes de cómo fue el apagón que dejó a oscuras varias zonas de Chile que afectó el funcionamiento del Metro.

