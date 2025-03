Apagón masivo en Argentina deja sin luz a la Casa Rosada y a más de medio millón de personas

GENERANDO AUDIO...

El apagón masivo creó desorden en Buenos Aires. Foto: AFP.

Varios apagones el miércoles dejaron sin luz a unos 620 mil usuarios en Buenos Aires, incluida la casa de Gobierno, informaron autoridades, en momentos en que la capital de Argentina padece una sensación térmica de 44 grados y rige una alerta amarilla por “temperaturas extremas”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Apagón masivo desde la madrugada en Buenos Aires

La compañía eléctrica Edesur, que sirve al sur de Buenos Aires, informó en la red X que “se produjo una falla en una línea de alta tensión” que afecta a varias subestaciones. Este apagón sucedía a otro, también masivo, registrado en la madrugada del miércoles.

A media tarde se restableció el servicio al 70% de los afectados y permanecían sin electricidad unos 200 mil clientes, confirmó a la AFP un vocero de la secretaría de Energía de Argentina, al confirmar que en el punto álgido del apagón unos 622 mil usuarios habían sufrido el corte.

Apagón masivo en Buenos Aires causa desorden

El apagón, que afectó también el edificio de Gobierno de la Casa Rosada, así como más de una decena de barrios del centro y sur de la capital, causó desorden en decenas de intersecciones sin semáforos, embotellamientos y la suspensión del servicio de Metro.

Buena parte del barrio de Barracas, al sur de la ciudad, pasó horas sin electricidad en medio de un calor sofocante. En algunas casas las personas salían a las puertas de sus casas para refrescarse o se refugiaban en alguna sombra en la calle.

Algunos comerciantes tenían en la entrada de su negocio generadores a gasolina para suplir la falta de electricidad, mientras algunas estaciones de combustible mostraban filas de personas con bidones para llenarlos.

Gilda Ávila, una empleada de un lavadero en Barracas, lamentó que no podía usar las máquinas. “Tengo un montón de ropa por entregar. Y con este calor no se puede. Aumenta todo y no mejora nada”, lamentó la mujer de 39 años.

🇦🇷💡 Nuevo apagón en Buenos Aires deja sin luz a la sede de Gobierno y a otros edificios públicos



💭 "Sí, [la energía] va y viene", indicaron a Sputnik fuentes del Gobierno a la consulta sobre si se había cortado la luz en la Casa Rosada.



Un apagón en la capital argentina… pic.twitter.com/yvnVFC5OGa — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 5, 2025

Aumentan tarifas de luz

En 2024, las tarifas de luz en Buenos Aires aumentaron 268%, mientras la inflación llegaba al 117,8%, según muestra un informe de la Universidad de Buenos Aires y el instituto científico CONICET.

“Esta mañana tuvimos que tirar un montón de mercadería”, dijo a la AFP Eduardo Marecos, un carnicero de 35 años: “Casi un millón pagamos de luz, así que es feo pasar por esto”.